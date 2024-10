HP Laser MFP 136W - máy in đa chức năng cho văn phòng

Dòng máy in đa chức năng HP Laser MFP 136W thiết kế nhỏ gọn nhưng có bình mực lớn, khả năng kết nối không dây, in từ xa qua ứng dụng HP Smart.

Thiết bị phổ thông mới được HP ra mắt thị trường phù hợp không gian văn phòng nhỏ. Máy đáp ứng nhu cầu in ấn ở mức vừa phải trong khi vẫn mang tới chất lượng tốt, đầy đủ công năng, tiện ích khi in tài liệu, hóa đơn hàng ngày.

Thiết kế tổng thể của HP Laser 136W. Ảnh: HP

Điểm nổi bật của Laser 136W là khả năng tối ưu chi phí cho doanh nghiệp, văn phòng nhỏ. So với thế hệ trước, sản phẩm cải tiến hộp mực đi kèm với thiết kế lớn hơn để in được nhiều hơn. Hộp mực đi kèm HP 110A đạt công suất in 1.500 trang. Đặc điểm của 110A là hạt mịn, không vón cục nên ít xảy ra lỗi, đọng mực trên bản in. Điều này giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian và quy trình làm việc khi không phải thay mực liên tục.

Việc sử dụng mực HP chính hãng cũng giúp duy trì tuổi thọ từ đó đảm bảo năng suất, độ bền của thiết bị trong văn phòng.

Hướng tới văn phòng nhỏ, không gian khiêm tốn nên HP Laser MFP 136W có thiết kế tinh gọn. Kích thước chiều dài, cao, rộng của máy lần lượt là 406 mm, 359,6 mm và 253 mm, xấp xỉ một chiếc loa hoặc chiếc laptop 13 inch. Trọng lượng khoảng 7 kg. Sản phẩm có hai màu sắc cơ bản là trắng và đen màn hình LCD cùng các nút điều khiển trực quan giúp theo dõi, điều khiển thuận tiện. Sự tối giản giúp máy phù hợp với đa dạng người dùng với gu thẩm mỹ và không gian làm việc khác nhau.

Phần khay chứa ở mặt trên máy. Ảnh: HP

Đi kèm với hộp mực lớn là tốc độ in ấn nhanh, khoảng 20 trang một phút, tức gần 3 giây mỗi trang. Tốc độ này nhanh hơn một số dòng máy in phổ thông hiện nay, thường ở mức 15-20 trang mỗi phút. HP Laser 136W đảm bảo chất lượng in nhờ độ phân giải 1.200x1.200 dpi. Cộng với công nghệ in laser giúp hình ảnh, đồ họa hay các chi tiết trên tài liệu được tái hiện nét và chính xác hơn.

Một điểm cộng nữa là tính đa năng. Thiết bị đáp ứng nhu cầu in, scan, photo tài liệu, đồng thời hỗ trợ nhiều kích thước khác nhau như A4, A5, B5 (JIS), các loại phong bì DL, C5. Tính năng đặc trưng của các sản phẩm HP là in từ xa qua ứng dụng HP Smart cũng có mặt trên HP Laser 136W. Tính năng này cho phép người dùng điều khiển máy, chỉnh sửa tài liệu qua Cloud, OneDrive.

Thiết kế phần khay đầu ra của máy. Ảnh: HP

Với tính chất công việc, chị Trang Đài - quản lý nhân sự cho một công ty ở TP HCM, cho biết thường xuyên phải in số lượng lớn giấy tờ, tài liệu. Trước đây, máy in cũ của văn phòng thường xuyên gặp lỗi mực vón cục hoặc không tái hiện rõ các chi tiết trên hình ảnh. Sản phẩm mới của HP vừa sử dụng được một tháng, gần như khắc phục được hạn chế này.

"Máy in HP Laser 136W phù hợp cho những văn phòng nhỏ như của tôi. Đặc biệt tốc độ in nhanh nhưng máy vẫn có chất lượng rõ nét, tiện dụng khi có thể điều khiển từ xa", chị Đài nói.

Theo HP, nhu cầu in ấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay rất lớn. Việc chọn lựa thiết bị phù hợp, tối đa công năng, chi phí sẽ giúp doanh nghiệp, người lao động làm việc tốt hơn, giảm phân tâm và tập trung vào những mục tiêu lớn.

"Sản phẩm hứa hẹn trở thành công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp nhỏ, start-up", đại diện nhà sản xuất nói.

Hiện sản phẩm đi kèm chế độ bảo hành chương trình đổi mới 1-1 trong vòng 30 ngày đối với lỗi từ nhà sản xuất.

Hoài Phương