HP EliteBook X G1a: Laptop hiệu năng cao, tích hợp trợ lý AI

Dòng laptop doanh nghiệp thiết kế tinh gọn, tiết kiệm pin, màn hình OLED 3K cảm ứng, hiệu năng cao với NPU 55 TOPS hỗ trợ xử lý tác vụ AI.

EliteBook X G1a được HP trình làng chính thức tại Ngày hội HP Việt Nam 2025, cùng dải sản phẩm tích hợp AI thế hệ mới. Sản phẩm được giới thiệu là thiết bị có hiệu suất cao, bảo mật toàn diện và khả năng cá nhân hóa sâu nhờ trí tuệ nhân tạo cục bộ.

EliteBook X G1a là dòng laptop doanh nghiệp thuộc dải sản phẩm AI thế hệ mới của HP trong năm 2025. Ảnh: HP

Tại Việt Nam, làn sóng chuyển đổi số lan rộng góp phần thúc đẩy nhu cầu tích hợp AI vào quy trình làm việc và điều hành doanh nghiệp. Chỉ số sẵn sàng AI của Việt Nam, theo Oxford Insights, cũng tăng từ hạng 59 lên 51 toàn cầu. Số liệu phần nào cho thấy nhu cầu của người dùng Việt với những thiết bị mang đến trải nghiệm làm việc liền mạch, an toàn, thông minh.

Với sứ mệnh "Định hình tương lai của công việc", HP tập trung khai thác các tính năng phục vụ môi trường doanh nghiệp làm việc hybrid và tự động hóa. Thương hiệu kiến tạo hệ sinh thái giải pháp toàn diện, giúp người dùng làm việc thông minh, linh hoạt và sáng tạo hơn.

HP EliteBook X G1a vừa sở hữu cấu hình mạnh, vừa mang thiết kế tinh gọn, hiện đại. Sản phẩm trang bị bộ xử lý AMD Ryzen AI mới nhất cùng NPU hiệu suất lên đến 55 TOPS, hỗ trợ xử lý các tác vụ AI cục bộ nhanh chóng, tăng cường bảo mật mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Cấu hình này còn giúp máy đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của lực lượng lao động hiện đại, từ mô phỏng dữ liệu, phát triển phần mềm đến làm việc đa nhiệm.

Thiết kế máy tinh gọn với viền mỏng và lớp vỏ màu bạc sang trọng. Ảnh: HP

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, EliteBook X G1a còn ghi điểm với thiết kế hiện đại, sang trọng. Lớp vỏ kim loại màu bạc Glacier Silver thanh lịch với khung máy nhỏ gọn và viền siêu mỏng ba cạnh. Thiết bị còn được trang bị màn hình cảm ứng 14 inch với hai tùy chọn cấu hình.

Màn hình Wuxga chống chói, tiết kiệm pin, phù hợp cường độ làm việc dài. Trong khi màn hình OLED 3K sắc nét, hỗ trợ cảm ứng, dải màu DCI-P3 và tần số quét linh hoạt 48-120 Hz, đáp ứng nhu cầu sáng tạo hình ảnh hoặc làm việc trực quan. Cả hai phiên bản đều đạt độ sáng 400 nits và chứng nhận bảo vệ mắt Eye Comfort 5 sao, đảm bảo trải nghiệm hiển thị suốt ngày dài.

EliteBook X G1a được trang bị HP AI Companion - trợ lý AI tích hợp sẵn, cho phép người dùng khám phá, tìm kiếm thông tin, tổng hợp, phân tích và tối ưu hiệu suất theo thời gian thực. Trợ lý ảo cục bộ có thể giúp tóm tắt tài liệu, quản lý pin, điều chỉnh hiệu suất, nhận hỗ trợ kỹ thuật qua giao diện hội thoại... Tát cả đều được cá nhân hóa theo phong cách làm việc riêng của chủ sở hữu.

EliteBook X G1a tích hợp hai tính năng Poly Camera Pro và Poly Studio, hỗ trợ làm việc hybrid toàn diện. Ảnh: HP

Theo HP, sự đồng đều trong trải nghiệm họp là yếu tố góp phần quyết định thành công của mô hình làm việc kết hợp. Thương hiệu đã tích hợp hai tính năng Poly Camera Pro và Poly Studio trong dòng laptop này để nâng cao chất lượng trải nghiệm họp trực tuyến, kể cả khi người dùng không có điều kiện lắp đặt thiết bị chuyên nghiệp.

Cụ thể, camera và micro tích hợp AI hỗ trợ tự động căn khung hình, làm mờ hậu cảnh, tối ưu ánh sáng và điểm sáng người đang phát biểu, giúp trải nghiệm họp online rõ nét, chỉn chu. Âm thanh được xử lý thông minh với tính năng lọc ồn, khuếch đại giọng nói chính, giảm nhiễu môi trường.

Về bảo mật, HP tối ưu cho EliteBook X G1a bằng hai tính năng Wake & Lock và Onlooker Detection. Máy tự động khóa khi người dùng rời khỏi ghế hoặc làm mờ màn hình khi phát hiện có người nhìn trộm từ phía sau, giúp nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu trong không gian làm việc mở. Việc hoàn thiện lớp bảo mật này nằm ở nền tảng HP Wolf Security, hoạt động ở cấp độ phần cứng, hỗ trợ chống lại các rủi ro an ninh. Nhờ đó máy không tiêu hao dung lượng vì phải cài đặt thêm phần mềm bảo mật ngoài.

Theo đại diện thương hiệu, HP EliteBook X G1a là sản phẩm được tinh chỉnh để đáp ứng các yếu tố như đề cao hiệu suất, linh hoạt và bảo mật. Đồng thời, sản phẩm cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa, thông minh, giúp tăng cảm hứng làm việc mỗi ngày. Trong tương lai, hãng cho biết sẽ tiếp tục ứng dụng cải tiến từ trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến các giải pháp giúp người dùng làm việc hiệu quả, an toàn hơn trong môi trường số.

"HP sẽ tập trung phát triển các thiết bị phù hợp xu hướng làm việc hiện đại, nơi thiết bị không chỉ có hiệu năng cao mà còn đồng hành cùng người dùng theo hướng linh hoạt, gần gũi hơn", đại diện thương hiệu nói thêm.

Đan Minh