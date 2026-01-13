HP: 'AI là xu hướng dẫn dắt mọi sản phẩm'

AI là chiến lược xuyên suốt trên sản phẩm, hướng đến mô hình làm việc thông minh, mở rộng năng lực cho lao động Việt, theo lãnh đạo HP Việt Nam.

HP Việt Nam vừa giới thiệu dòng sản phẩm OmniBook - loạt PC AI dành cho người dùng cá nhân, được thiết kế dựa trên nhu cầu làm việc linh hoạt và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Việc ra mắt này mở rộng danh mục thiết bị tích hợp AI của HP tại Việt Nam, trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu năng, tính di động và khả năng làm việc ở nhiều không gian khác nhau.

Người dùng trải nghiệm sản phẩm mới. Ảnh: HP

Theo bà Mạc Vy, Giám đốc sản phẩm Máy tính tiêu dùng cá nhân HP Việt Nam, AI không còn là một tính năng bổ sung mà đã trở thành trụ cột định hình chiến lược phát triển sản phẩm của hãng. "AI là xu hướng dẫn dắt mọi sản phẩm HP, từ cách thiết kế phần cứng, tối ưu phần mềm đến trải nghiệm người dùng", bà cho biết.

Thế hệ PC AI mới

OmniBook được thiết kế để tối ưu trải nghiệm AI ngay từ nền tảng phần cứng lẫn phần mềm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối đám mây, các thiết bị cho phép xử lý nhiều tác vụ AI trực tiếp trên máy, giúp giảm độ trễ, tăng hiệu suất và nâng cao mức độ bảo mật dữ liệu.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, OmniBook vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của HP với hướng tiếp cận tối giản và chú trọng trải nghiệm sử dụng lâu dài. Các sản phẩm được tối ưu về tính di động, độ hoàn thiện và khả năng thích ứng với nhiều bối cảnh làm việc khác nhau, từ học tập, làm việc văn phòng đến sáng tạo nội dung.

Với ba phiên bản OmniBook X Flip, OmniBook 7 và OmniBook 5, HP xây dựng một dải sản phẩm AI PC bao phủ nhiều phân khúc người dùng. Mỗi dòng máy được định vị theo những nhu cầu và phong cách khác nhau, từ người dùng phổ thông, sinh viên, freelancer đến nhóm người dùng chuyên nghiệp.

Người dùng học tập, làm việc trên thiết bị HP. Ảnh: HP

Theo đại diện HP Việt Nam, cách tiếp cận thiết kế của OmniBook dựa trên triết lý lấy con người làm trung tâm. Mỗi thiết bị được cân bằng giữa hiệu năng, tính di động, độ bền và sự thoải mái khi sử dụng, nhằm phù hợp với thói quen làm việc và lối sống ngày càng đa dạng của người dùng.

Chẳng hạn, OmniBook 5 Flip 14 có trọng lượng dưới 1,4 kg, hướng đến nhóm freelancer, sinh viên và những chuyên gia thường xuyên di chuyển. Các thiết bị trong dòng OmniBook cũng được kết nối trong một hệ sinh thái tích hợp nhiều công cụ AI của HP và đối tác thứ ba, giúp nâng cao trải nghiệm làm việc tổng thể.

Trong đó, HP AI Companion đóng vai trò như một trợ lý AI tích hợp sẵn, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, truy vấn, phân tích dữ liệu cá nhân và thiết lập thiết bị thông qua câu lệnh tự nhiên. Ở cấp độ phần cứng, các sản phẩm được trang bị vi xử lý tích hợp NPU hoặc AI accelerators, cho phép chạy các mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp trên thiết bị mà không cần kết nối Internet, qua đó tăng tính riêng tư và bảo mật.

Công nghệ hiển thị cũng được nâng cấp với viền mỏng hơn, độ sáng và tần số quét cao hơn, trong khi hệ thống tản nhiệt được tối ưu để duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng. Khả năng kết nối không dây tốc độ cao và bảo mật đa tầng ở cấp firmware giúp thiết bị đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc linh hoạt.

Dòng thiết bị hiện thực hóa tầm nhìn "tương lai của công việc"

OmniBook đánh dấu bước chuyển trong chiến lược toàn cầu của HP về cấu trúc thương hiệu. Toàn bộ dòng PC dành cho người dùng cá nhân được chuyển sang thương hiệu OmniBook, nhằm thống nhất danh mục sản phẩm và thể hiện cam kết phát triển thế hệ PC hiện đại lấy AI làm trung tâm.

Theo bà Mạc Vy, đây không chỉ là thay đổi về tên gọi, mà là cách HP tái cấu trúc danh mục sản phẩm để phản ánh rõ hơn vai trò của AI trong tương lai công việc và học tập.

Nhóm người dùng trẻ như Gen Z, freelancer và sinh viên được xem là đối tượng trọng tâm của dòng OmniBook. Theo khảo sát "The Future of Work" của The Sentry và Decision Lab, 62% người tham gia cho biết họ ưa chuộng mô hình làm việc kết hợp giữa văn phòng và từ xa. Điều này kéo theo nhu cầu về những thiết bị nhẹ, pin lâu, khởi động nhanh và kết nối mượt mà.

Người dùng hội họp trực tuyến trên thiết bị HP. Ảnh: HP

Bên cạnh đó, khoảng 72% Gen Z Việt Nam bày tỏ mong muốn được học hỏi và sử dụng các kỹ năng số, kỳ vọng công nghệ sẽ mở ra những phương thức làm việc và sáng tạo mới. Song song với đó, mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân cũng ngày càng gia tăng.

Danh mục PC AI của HP, bao gồm dòng OmniBook, được thiết kế dựa trên những hành vi và kỳ vọng này. "Các sản phẩm hướng đến việc hỗ trợ người dùng trẻ làm việc, học tập và sáng tạo hiệu quả hơn trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện sâu trong đời sống", bà Mạc Vy nói.

HP Việt Nam cho biết không đưa toàn bộ danh mục sản phẩm toàn cầu vào thị trường trong nước, mà lựa chọn những mẫu OmniBook phù hợp nhất dựa trên nghiên cứu thói quen và nhu cầu sử dụng của người Việt.

Trong đó, OmniBook 5 Flip 14 được định hướng cho nhóm sáng tạo nội dung với màn hình 16:10 độ phân giải cao, thiết kế xoay gập linh hoạt và hỗ trợ bút cảm ứng. OmniBook 7 Aero 13 có trọng lượng dưới 1 kg, thời lượng pin lên đến 20 giờ, phù hợp với người thường xuyên di chuyển. OmniBook 7 14 cân bằng giữa hiệu năng và tính linh hoạt, hướng đến doanh nhân và freelancer cần một thiết bị đa nhiệm cho cả công việc lẫn nhu cầu cá nhân.

Theo bà Mạc Vy, thách thức lớn nhất trong phát triển PC AI cho người dùng trẻ là đáp ứng tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ và kỳ vọng ngày càng cao về cá nhân hóa, hiệu năng và trải nghiệm liền mạch. HP lựa chọn cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, coi OmniBook là minh chứng cho cam kết dài hạn trong việc dẫn dắt tương lai công việc bằng công nghệ.

Cũng theo vị này, AI trên laptop HP không chỉ hỗ trợ công việc văn phòng, mà còn tác động đến trải nghiệm sáng tạo. Các trợ lý AI như Copilot giúp người dùng tóm tắt, dịch thuật, viết nội dung và tối ưu năng suất, ngay cả khi không có kết nối mạng. Poly Studio hỗ trợ cộng tác thông minh hơn, khử tiếng ồn và tối ưu âm thanh, hình ảnh cho các buổi họp trực tuyến hoặc livestream.

Ở khía cạnh bảo mật, HP triển khai các AI PC đầu tiên có khả năng bảo vệ phần mềm trước những mối đe dọa mới, bao gồm cả tấn công lượng tử. Giải pháp HP Wolf Security cung cấp bảo mật đa tầng, giúp người dùng an tâm làm việc ở nhiều không gian khác nhau.

Theo định hướng "One HP", hãng tiếp tục xây dựng hệ sinh thái thống nhất giữa PC, máy in và thiết bị ngoại vi, hướng đến trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa và bền vững hơn cho người dùng Việt Nam trong kỷ nguyên AI.

