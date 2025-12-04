Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hợp tác cùng Nestlé Việt Nam nhằm triển khai mô hình nông nghiệp tái sinh, hỗ trợ nông dân canh tác bền vững từ đào tạo kỹ thuật đến cung cấp giống.

Nội dung được công bố trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ký kết ngày 27/11. Hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Trọng tâm hợp tác là thúc đẩy các phương pháp canh tác nông nghiệp tái sinh và phát thải thấp. Thông qua việc hỗ trợ nông dân áp dụng các phương pháp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Nestlé Việt Nam hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Bên cạnh chuyển đổi phương thức canh tác, hai bên chú trọng đổi mới sáng tạo, chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực. Các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm và khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về khung pháp lý mới, các thực hành tốt trong nông nghiệp bền vững. Chương trình này dự kiến quy tụ chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành để thảo luận về chủ đề giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn hay quản lý chất thải.

Trong khuôn khổ hợp tác, Nestlé công bố triển khai chương trình thực tập cho sinh viên ngành nông nghiệp tại Tây Nguyên. Sáng kiến hướng đến đào tạo thế hệ kế cận trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, trang bị kỹ năng và kiến thức thực tiễn cho sinh viên.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (phải) và ông Remy Ejel - Tổng giám đốc Nestlé khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi tại buổi làm việc. Ảnh: Nestlé

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đơn vị đánh giá cao sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay thúc đẩy các mục tiêu của Chính phủ và bộ ngành.

"Việc ký kết khẳng định cam kết chung và lâu dài giữa hai bên, góp phần hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh - phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam", ông nói thêm.

Đại diện hai bên công bố Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Nestlé

Về phía Nestlé, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thể hiện niềm tin của tập đoàn đối với tiềm năng dài hạn của Việt Nam, đồng thời, ghi nhận vai trò thị trường này như một động lực tăng trưởng tại Đông Nam Á. Hợp tác cũng thể hiện cam kết chung trong việc: gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội.

Ở tầm nhìn dài hạn, hợp tác thể hiện cam kết đầu tư bền vững của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò đối tác phát triển chiến lược: Nestlé đồng hành Chính phủ xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và góp phần hình thành thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh.

Theo Tổng giám đốc Nestlé khu vực châu Á, châu Đại dương và châu Phi (Zone AOA), mục tiêu Net Zero là một hành trình quan trọng. Trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực có đóng góp đáng kể vào tổng lượng phát thải, song các phương pháp canh tác hiện đại, nông nghiệp tái sinh đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tác động môi trường.

"Trên thế giới, Nestlé xây dựng lộ trình giảm phát thải theo từng giai đoạn và hiện đang vượt tiến độ nhờ nền tảng nghiên cứu, phát triển mạnh mẽ và việc chuyển giao các thực hành bền vững đến nông dân. Đây cũng là định hướng mà doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi trong dài hạn", ông nói thêm.

Ông Remy Ejel - Tổng giám đốc Nestlé Zone AOA tại buổi làm việc. Ảnh: Nestlé

Trước đó, chương trình Nescafé Plan - sáng kiến bền vững tiêu biểu của Nestlé, đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân, tái canh 86.000 ha cà phê và giúp tăng thu nhập cho nông hộ. Trên cơ sở này, hợp tác sẽ tiếp tục mở rộng đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giống cây chất lượng cao cho nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên, từ đó, cải thiện sinh kế, đóng góp vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

"Nestlé sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam. Các hoạt động như hỗ trợ nông dân và tối ưu nhà máy vẫn giữ Việt Nam ở vị trí quan trọng", ông Remy Ejel - Tổng giám đốc Nestlé Zone AOA chia sẻ khi được hỏi về việc mở rộng Nescafé Plan tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Với hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Nestlé là đối tác trong nhiều hoạt động kiến tạo tương lai bền vững. Với tầm nhìn nâng cao chất lượng cuộc sống và triết lý "Tạo Giá trị Chung", đơn vị thúc đẩy dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, nông nghiệp tái sinh và tương lai không rác thải. Những nỗ lực này góp phần thể hiện sự đồng hành lâu dài của Nestlé đối với mục tiêu dinh dưỡng quốc gia và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, phát thải thấp.

Tháng 11, khi Việt Nam chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 13, Nestlé Việt Nam đã hỗ trợ bằng tiền mặt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các sản phẩm thực phẩm và dinh dưỡng đến các địa phương chịu thiệt hại.

Nhật Lệ