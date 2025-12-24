Hợp đồng giả cách - 'bùa' đòi nợ thuê của băng Được Đất Bắc 620

TP HCMĐể che giấu hành vi đòi nợ thuê, Hồ Thành Được dùng hợp đồng giả cách, gây sức ép, dụ nạn nhân ký giấy nhận nợ để biến hoạt động khủng bố tinh thần thành tranh chấp dân sự.

Hồ Thành Được (34 tuổi, chủ tài khoản TikTok "Được Đất Bắc 620", điều hành ba công ty đòi nợ thuê trá hình) cùng 19 đồng phạm vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM triệt phá trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán.

Nhóm này bị điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. PC02 xác định, thủ đoạn nguy hiểm nhất của băng nhóm không nằm ở sự hung hãn, mà ở việc dựng lên một lớp vỏ pháp lý nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hồ Thành Được, cầm đầu công ty đòi nợ thuê. Ảnh: Công an TP HCM

Chiêu bài 'hợp đồng giả cách'

Theo hồ sơ điều tra, Hồ Thành Được chỉ học hết lớp 9, từng làm thuê cho một công ty đòi nợ trước khi loại hình này bị pháp luật cấm vào năm 2021. Nhận thấy nhu cầu đòi nợ vẫn lớn và mang lại lợi nhuận cao, Được tìm cách lách luật bằng việc thành lập ba pháp nhân gồm: Công ty Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620; Công ty Mua bán nợ Đất Bắc (cùng tại quận 12 cũ) và Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (quận Gò Vấp cũ).

Được thuê Nguyễn Hoàng Tiến, người có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, đứng tên làm giám đốc đại diện pháp luật. Trên giấy phép đăng ký kinh doanh, các công ty này được phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, mua bán và môi giới nợ. Đây là lớp vỏ đầu tiên để nhóm này tự quảng bá là hoạt động "đúng pháp luật".

Cơ quan điều tra xác định, "bùa hộ mệnh" giúp băng nhóm tồn tại là các hợp đồng mua bán nợ giả cách - những thỏa thuận được lập ra chỉ để che giấu bản chất giao dịch hoặc né tránh nghĩa vụ pháp lý, trong đó nội dung hợp đồng không phản ánh đúng ý chí và việc thực hiện thực tế của các bên.

Theo đó, trên hồ sơ, công ty của Được ký hợp đồng mua lại các khoản nợ xấu với giá từ 50-70% giá trị thực. Tuy nhiên, thực tế không có việc chuyển giao khoản nợ nào. Bản chất đây vẫn là đòi nợ thuê, trong đó chủ nợ phải chia cho nhóm của Được từ 10% đến 50%, thậm chí 70% số tiền thu được.

Ngoài ra, nhóm này còn yêu cầu khách hàng đóng trước khoản "phí xác minh" từ 5 đến 15 triệu đồng. Khoản tiền này không được hoàn lại, kể cả khi việc đòi nợ không đạt kết quả.

Thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm nhất nằm ở khâu tiếp cận người nợ. Được chỉ đạo chuẩn bị sẵn nhiều bộ hồ sơ "nhận nợ" để trống thông tin. Khi xác định được người nợ tiền, Được trực tiếp chỉ đạo đàn em gây sức ép, gạ gẫm hoặc ép buộc họ ký vào các giấy tờ này.

Một khi người nợ đặt bút ký, quan hệ nợ nần giữa cá nhân với cá nhân lập tức bị biến thành khoản nợ giữa cá nhân với công ty mua bán nợ. Những giấy nhận nợ này trở thành "lá bùa" để nhóm của Được công khai đi đòi tiền và xuất trình khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Giấy phép kinh doanh, các hợp đồng mà công ty đòi nợ thuê nhằm đối phó công an. Ảnh: Nhật Vy

Vở kịch 'thượng tôn pháp luật' trên mạng xã hội

Có trong tay hồ sơ pháp lý, Được trang bị cho nhân viên đồng phục, ôtô dán logo, bộ đàm và công cụ hỗ trợ để đi đòi nợ. Mỗi lần tiếp cận, nhóm thường huy động đông người đến nhà hoặc nơi làm việc của người nợ, la lối, gây áp lực, làm ảnh hưởng sinh hoạt và uy tín cá nhân.

Song song đó, Được xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội như một người "xử lý nợ xấu đúng luật". Nhóm phân công quay phim toàn bộ quá trình đòi nợ, nhưng chỉ chọn lọc các cảnh nhân viên nói chuyện ôn hòa, hợp tác với công an để đăng tải. Những tình huống gây rối, bị lực lượng chức năng lập biên bản hoặc giải tán đều bị cắt bỏ.

Các clip sau khi dựng được đăng lên TikTok, Facebook, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Theo cơ quan điều tra, việc này vừa nhằm bôi nhọ, tạo áp lực dư luận buộc người nợ trả tiền, vừa để quảng bá hình ảnh, tìm kiếm khách hàng mới. Trên website, các công ty của Được sử dụng nhiều cụm từ như "uy tín", "chuyên nghiệp", "bình đẳng" để tạo niềm tin.

Khi bị bắt, Được cho rằng mình hoạt động đúng pháp luật. Tuy nhiên, từ các tài liệu thu thập được cùng lời khai của người liên quan, cơ quan điều tra xác định băng nhóm đã nhiều lần nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần người nợ và người thân, đủ căn cứ cấu thành hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Mới đây, hàng chục trinh sát hình sự đồng loạt ập vào trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các nghi can, bắt giữ 28 người. Khám xét khẩn cấp nơi ở và trụ sở các công ty, cảnh sát thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ cùng nhiều dữ liệu điện tử, ôtô và công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, công an làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng và đang mở rộng điều tra gần 500 hợp đồng đã thu giữ.

Hình ảnh đòi nợ rầm rộ được tài khoản của Hồ Thành Được đăng lên mạng xã hội

Quốc Thắng