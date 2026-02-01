Vietnam GameVerse 2026 mở đường cho game Việt vươn tầm quốc tế
Vietnam GameVerse 2026 là ngày hội game lớn nhất Việt Nam, diễn ra ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, với chủ đề "Do Local - Go Global". Sự kiện gồm bốn trụ cột chính: Diễn đàn Game Việt Nam kết nối quản lý và doanh nghiệp; Vietnam Game Awards 2026 vinh danh các game, nhà phát hành, Esports và hệ sinh thái hỗ trợ; GameHub và khu B2B thúc đẩy gọi vốn, hợp tác; cùng không gian trải nghiệm, Esports quốc tế, cosplay và cộng đồng. GameVerse hướng tới chuyên nghiệp hóa ngành game Việt và mở rộng ra thị trường toàn cầu.
Nhóm phóng viên