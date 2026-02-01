Vietnam GameVerse 2026 mở đường cho game Việt vươn tầm quốc tế

Vietnam GameVerse 2026 là ngày hội game lớn nhất Việt Nam, diễn ra ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, với chủ đề "Do Local - Go Global". Sự kiện gồm bốn trụ cột chính: Diễn đàn Game Việt Nam kết nối quản lý và doanh nghiệp; Vietnam Game Awards 2026 vinh danh các game, nhà phát hành, Esports và hệ sinh thái hỗ trợ; GameHub và khu B2B thúc đẩy gọi vốn, hợp tác; cùng không gian trải nghiệm, Esports quốc tế, cosplay và cộng đồng. GameVerse hướng tới chuyên nghiệp hóa ngành game Việt và mở rộng ra thị trường toàn cầu.