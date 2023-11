Honda CR-V L 2022 - đúng nhu cầu, không màu mè

Bao gồm công an toàn bị động như khung gầm, dây an toàn, túi khí tới công nghệ an toàn chủ động các cấp độ từ cơ bản (phanh, cân bằng điện tử...) tới nâng cao (các công nghệ điểm mù, giữ làn, phanh chủ động...)

CR-V có khả năng vận hành linh hoạt với vô-lăng đầm chắc, rất thật, chân ga luôn sẵn sàng cho bất cứ cú vượt nào.

Honda CR-V L 2022, quãng đường đã đi: 20.000 km

Ưu điểm:

✓ Tôi sở hữu chiếc CR-V bản L từ tháng 1/2022, đã lăn bánh hơn 20.000 km. Lúc chuẩn bị quyết định lấy xe, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên lấy chiếc xe này vì ồn, đắt, trang bị công nghệ nghèo nàn. Nhưng hầu hết những bạn bè đã có trải nghiệm với nhiều dòng xe và một số thợ sửa ôtô thì họ đều đánh giá cao CR-V ở khả năng vận hành bền bỉ, ổn định, kinh tế (vừa tiết kiệm xăng, bảo dưỡng dễ chịu và bán lại được giá), công nghệ vừa đủ và chất, công nghệ luyện kim và khối động cơ Made in Japan.



✓ Thú thật, lúc mới lấy xe, tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối tại sao mình không lấy những chiếc xe ngập tràn công nghệ và giao diện lung linh như mấy mẫu xe Hàn. Sự tiếc nuối ấy có lúc làm tôi khá hụt hẫng những ngày đầu cầm lái, vì giao diện của CR-V khá đơn giản và thực dụng. Nhưng cái hay lại chính là những thiết kế thực dụng không màu mè đó, vì càng cầm lái tôi càng phải đánh giá cao tính thực dụng này. Cái gì cần là có, hiệu quả và nhanh gọn. Các nút bấm vật lý được thiết kế rất khoa học và thực tế, hỗ trợ người lái thao tác đơn giản.

Mắt không rời khỏi kính lái để quan sát đường trên cao tốc khi đang vận hành xe ở tốc độ 120 km/h, tôi vẫn dễ dàng điều chỉnh các nút tích hợp trên vô-lăng và khu vực trung tâm vì rất dễ ghi nhớ và thuận tay. Một nghiên cứu gần đây cho hay nhiều hãng đã phải bổ sung trở lại các nút vật lý sau những phiên bản lạm dụng cảm ứng vì tính an toàn khi lái xe. Bên cạnh đó, hệ thống Sensing cũng là quá đủ đối với những yêu cầu vận hành xe thường ngày. Gần như chúng ta chẳng ai dùng hết được các chức năng của những chiếc điện thoại flagship, và điều này cũng đúng với những chiếc ôtô được trang bị quá nhiều công nghệ. Với Honda CR-V L, tôi có gần như đầy đủ những gì tôi cần (ngoại trừ 2 thứ mà tôi sẽ kể ở phần chê nhé).



✓ Cảm giác vô-lăng có lẽ là thứ tôi ưng ý nhất. Tay lái bọc da sẵn, cầm rất vừa vặn. Xe trả lái rất chuẩn và cảm giác đánh lái thì rất đỉnh. Mỗi cú vượt hay chuyển làn trên cao tốc đều có cảm giác tay lái chắc nịch và rất thật. Cảm giác lái có lẽ là ưu điểm vượt trội so với một số hãng xe phân khúc C, D. Tôi mạo muội cho rằng cảm giác lái của CR-V có thể sánh ngang với những loại xe Đức tôi đã từng lái như Audi Q5, GLC300 hay Volkswagen Touareg. Điểm trừ là khi có sự can thiệp của Honda Sensing lúc lệch làn thì cảm giác như mình bị giằng tay lái khá thô bạo để xe về đúng tâm làn. Can thiệp hơi mạnh mẽ quá mức, nhưng an toàn là trên hết nên tôi chấp nhận sự can thiệp này.



✓ Điều ưng ý tiếp theo chính là tính kinh tế của xe. Với tôi, nó thể hiện ở khả năng tiết kiệm xăng cũng như chi phí bảo dưỡng khá dễ chịu. Về tiêu thụ xăng, thông số đúng như nhà sản xuất công bố 5,7 lít/100 km đường trường. Thậm chí khi duy trì tốc độ liên tục ở mức 90-100 km/h thì thực tế cho thấy mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5,2-5,4 lít/100 km. Trong thời đại mà giá xăng biến động liên tục, và chắc chắn sẽ ngày càng cao hơn. Khả năng tiết kiệm xăng của Honda có thể nói là vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc, kể cả so với các hãng đồng hương từ Nhật Bản.



✓ Khả năng tiết kiệm xăng đáng kinh ngạc và năng lực vận hành đỉnh cao của CR-V phải đặt trong bối cảnh đây là chiếc xe gầm cao đa dụng không quá cồng kềnh khi đi lại trong phố, và đủ đầm chắc để chạy tốc độ tối đa trên cao tốc. Nhớ lại những vất vả khi tôi cầm lái Mazda CX-9 hay S450 trong phố, tôi thấy lựa chọn của mình để phục vụ nhu cầu đi lại trong phố lẫn chạy đường trường là vô cùng hợp lý.

Trên cao tốc, động cơ turbo mạnh mẽ cũng cho phép chiếc xe bứt tốc rất dứt khoát để dễ dàng vượt xe khác khi cần hoặc để nhanh chóng đạt tốc độ mong muốn. Cảm giác nhấn ga phản ứng đáp trả ngay lập tức không chút trễ nải rất phấn khích, đúng kiểu kẻ tung người hứng hòa hợp từng giây. Sự gầm gào của động cơ turbo khi được bung sức làm tôi đôi lần không khỏi không liên tưởng đến sự sục sôi và khát khao của trái tim mình những năm 20 đầy nhiệt huyết.

Khuyết điểm:



✗ Đây là chiếc xe 5+2. Có hàng ghế thứ 3 cũng khá hữu ích, khi đôi khi có thêm hành khách. Đương nhiên, là một chiếc xe 5+2 thì cũng không nên kỳ vọng ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ 3 cho người lớn được. Thực tế, với tôi, không chỉ với CR-V mà kể cả những SUV "full-size" thì đều chẳng sung sướng gì khi ngồi ở hàng ghế thứ 3 cả. Vậy nên, tôi cũng hiếm khi sử dụng hàng ghế thứ 3, mặc dù các bạn nhỏ trong nhà không thấy ai chê gì khi đôi khi phải ngồi đó. Chỉ có điều hơi buồn cười là, khi đi dán phim cách nhiệt, hay rửa xe, thì CR-V bị xếp vào dòng SUV 7 chỗ và phải trả nhiều tiền hơn, trong khi một số xe cùng phân khúc và kích cỡ như Subaru Forester, CX-5... thì vẫn chỉ tính giá dịch vụ như SUV thông thường.



✗ Có một điều nhiều người phàn nàn ở CR-V là độ ồn khi vận hành ở tốc độ cao (trên 80 km/h). Tôi cho rằng, ở tốc độ cao, và trên mặt đường được thiết kế có độ nhám cao của cao tốc, thì ồn là điều không tránh khỏi, kể cả với những chiếc xe 2 tỷ như Prado (tôi chạy trên cao tốc đi Lạng Sơn). Với một chiếc xe chỉ nhỉnh hơn 1 tỷ một chút, thì tôi nghĩ điểm này đâu có gì mà phàn nàn. Với cá nhân tôi, tôi thấy xe ồn bình thường và nếu so sánh cùng phân khúc thì còn đỡ ồn hơn Forester (lốp địa hình của Forester rõ ràng sẽ không êm ả như lốp Michelin của CR-V) và đỡ ồn hơn CX-5 nhiều (ồn ngay ở dải tốc độ thấp).

Khi đi xe tôi thường tranh thủ nghe nhạc hoặc sách nói, nên cũng chẳng còn nghe thấy tiếng ồn. Đặc biệt, ở CR-V lại có chế độ bù âm thanh nên khi xe chạy tốc độ cao thì âm thanh của sách nói vẫn cực kỳ mượt mà. Xe cũng cần có độ ồn đấy các bạn. Tôi thường trêu đùa bạn bè mình rằng, các kỹ sư của Rolls-Royce Ghost chắc đã phải mời các kỹ sư của Honda CR-V sang giúp hỗ trợ tạo độ ồn cho cabin Ghost vì các khách hàng đại gia phàn nàn rằng chiếc Ghost im ắng như bóng ma làm họ... bồn chồn bất an.

✗ Thiết kế cần số không đẹp, không sang. Nếu đưa thiết kế cần số của Civic sang thì khoang lái của CR-V tuyệt vời hơn nhiều. Dù tổng thể bên ngoài xe thiết kế hài hòa, khỏe khoắn và có độ trầm tính, chắc chắn nhất định cho những tay lái từ 35 tuổi trở lên, nhưng mặt tiền (lưới tản nhiệt) lại thiết kế có phần nhạt nhòa, đơn giản so với phần đuôi xe quá đẹp, quá bốc. Tôi mê thiết kế phần đuôi xe bao nhiêu, thì phải chê lưới tản nhiệt bấy nhiêu. Khi cả thế giới đang chạy theo trào lưu "mũi" to, thì chiếc "mũi" của CR-V vẫn theo hơi hướng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng không bộc lộ được sự mạnh mẽ, uy lực của chiếc xe 188 sức ngựa.

✗ Một điểm nữa, đó là với người có chiều cao 1m75 như tôi, thì chiều cao chiếc xe chỉ vừa đủ dùng. Nếu tôi muốn đội mũ lưỡi trai khi đang ngồi trong xe thì phải ngồi hơi choãi người ra một chút nếu không muốn vướng mũ vào trần xe. Cũng may là ghế lái của CR-V chỉnh điện rất tiện lợi nên tôi cũng nhanh chóng thích nghi với những gì mình có.

✗ Điểm cuối cùng cần cải thiện, theo tôi, đó là nhà sản xuất nên trang bị cảm biến áp suất lốp, cảm biến trước và camera 360 cho CR-V bản L. Một chiếc CUV đa dụng được thiết kế để tung tăng lượn phố thì cần lắm camera 360 độ và cảm biến trước cho những con đường chật hẹp đầy hàng rong và xe máy của Hà Nội, và để tự tin trên đường trường thì rõ ràng cảm biến áp suất lốp nên là điều cần có để chiếc xe thêm hoàn thiện và hấp dẫn đông đảo khách hàng.

Chia sẻ thêm:

Có một lý do cá nhân ảnh hưởng đến quyết định mua xe của tôi. Năm 1994, bố tôi mua chiếc xe máy Honda Dream lừng danh và hiện tại, tôi vẫn đang vận hành chiếc xe 30 năm tuổi đó mà rất ít lỗi vặt. Sự bền bỉ của sản phẩm Honda, cũng như truyền thống gia đình là những l‎ý do bên cạnh các phân tích trên để tôi quyết rước Honda CR-V về dinh.



Một sản phẩm bao giờ cũng có kẻ khen người chê. Chỉ có chính mình mới biết chiếc xe nào là phù hợp nhất với mình. Hy vọng các bạn sẽ có quyết định chính xác để lựa chọn được đúng Xích Thố, Đích Lư ngược xuôi vạn lý của mình nhé!

Review My Car 2023 sẽ có các giải thưởng theo tuần và theo năm cho những bài viết được nhiều yêu thích nhất và nội dung được đánh giá cao nhất từ Ban tổ chức. Bấm "Thích" nếu bạn thấy bài đánh giá này hữu ích.

Đào Khắc Việt