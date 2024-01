Honda City - sedan cỡ B của năm 2023

Kiểu dáng thanh lịch, đầy đủ tính năng an toàn, động cơ mạnh mẽ là các yếu tố giúp City là Ôtô của năm 2023 phân khúc sedan cỡ B.

Tại buổi lễ trao giải Car Awards 2023 do VnExpress tổ chức, Honda City được vinh danh Ôtô của năm phân khúc gầm thấp cỡ B. Cụ thể, City đạt 306,52 điểm, hai đối thủ còn lại là Toyota Vios đạt 280,38 điểm, MG5 đạt 265,55 điểm.

Honda City - Xe gầm thấp cỡ B đạt giải Khoảnh khắc City được xướng tên tại Gala Car Awards 2023.

Các mẫu xe được đánh giá dựa trên 40 tiêu chí xếp vào 7 nhóm, mỗi tiêu chí được chấm 0-5 điểm, và bước nhảy năm nay thay đổi từ 1 xuống 0,5. Ngoài ra, nếu các xe có số điểm ngang nhau, doanh số sẽ là yếu tố mở rộng được sử dụng để lựa chọn mẫu "Ôtô của năm" ở mỗi phân khúc.

Honda City được cập nhật bản nâng cấp từ giữa 2023, bổ sung thêm gói an toàn Honda Sensing ở tất cả các phiên bản, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành.

Việc trang bị thêm tính năng an toàn, tương tự như trên các phân khúc cao hơn, là một điểm cộng lớn cho phân khúc sedan cỡ B, khi giờ đây các khách hàng đã khó tính hơn, yêu cầu xe không chỉ đẹp mà còn an toàn. Đây là điểm khiến City hơn hẳn so với hai đối thủ còn lại, khi Vios chỉ có hai tính năng là cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường, MG5 không được trang bị.

Honda City bản RS. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất của City hầu như không thay đổi so với bản ra mắt vào 2021, chỉ chỉnh sửa ở phần lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và mâm xe. Khoang lái không đổi so với bản cũ, bao gồm đồng hồ analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch sau vô-lăng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Hai đối thủ của City được cập nhật về ngoại hình, ra mắt phiên bản mới trong năm qua. Vios có ra mắt bản nâng cấp facelift, nhưng ngoại hình gây ra nhiều sự tranh cãi, có người thích có người chê, MG5 ra mắt phiên bản mới, không còn là phân khúc C như trước.

Động cơ trên mẫu City là loại 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm, hộp số CVT, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp theo công bố là 5,6 lít/100 km. Mức công suất của City cao hơn hai đối thủ Vios và MG5, độ tiêu thụ xăng thuộc hàng trung bình/thấp trong phân khúc.

Đại diện Honda nhận giải "Xe của năm" trong hạng phục phân khúc sedan cỡ B tại Car Awards 2023. Ảnh: Lương Dũng

Tuy có giá bán cao nhất phân khúc (559-609 triệu đồng), nhưng việc được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn, thiết kế phù hợp với nhiều tệp khách hàng, cùng động cơ bền bỉ, ít hỏng vặtđã khiến Honda City đạt điểm cao nhất trong phân khúc xe gầm thấp cỡ B tại tại Car Awards 2023.

Tân Phan