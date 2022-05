Hon Thom Paradise Island đón xu hướng tận hưởng của giới thượng lưu

Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island quy tụ nhiều công trình chuẩn quốc tế, đón xu hướng sở hữu bất động sản trên đảo của giới siêu giàu.

Xu hướng "di cư ra đảo" của giới siêu giàu

Sở hữu nhà trên hòn đảo không phải một trào lưu mới nổi trên thế giới mà đã trở thành một xu hướng quen thuộc của giới siêu giàu. Những căn biệt thự sang trọng vừa sở hữu tầm nhìn lý tưởng ra đại dương, vừa đảm bảo sự riêng tư của chủ nhân trong không gian xa hoa, đầy đủ tiện ích đã khiến nhiều tỷ phú trên thế giới sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu.

Điển hình như Richard Branson - nhà tài phiệt người Anh sở hữu hãng hàng không Virgin hay Paul Allen Larry Ellison - người sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle đều có chung sở thích mua cả hòn đảo để xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng riêng biệt. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Oprah Winfrey, hoa hậu quần vợt Caroline Wozniacki, minh tinh Demi Moore, ảo thuật gia David Copperfield... cũng đều sở hữu biệt thự riêng trên các hòn đảo như Hawaii, Bora Bora hay Bahamas...

Phối cảnh minh họa toàn cảnh Hon Thom Paradise Island

Thậm chí, một số khu vực còn đầu tư xây dựng những hòn đảo nhân tạo để phát triển dòng sản phẩm bất động sản trên đảo phục vụ nhu cầu của giới thượng lưu như Dubai hay Miami. Điều đó cho thấy nhu cầu "di cư ra đảo" của giới siêu giàu vẫn gia tăng, kéo theo xu hướng phát triển dòng sản phẩm bất động sản trên đảo ngày càng phổ biến, thu hút giới đầu tư.

Tại Việt Nam, báo cáo mới đây của Knight Frank chỉ ra mức tăng trưởng số người siêu giàu dự kiến là 26% trong giai đoạn từ nay đến năm 2026, tương đương Hong Kong và Đài Loan. Lượng người có tài sản trên 30 triệu USD (khoảng 680 tỷ đồng) ở Việt Nam sẽ vượt mốc 1.500 trong 4 năm tới. Theo nhiều chuyên gia, sự gia tăng của tầng lớp giàu có sẽ kéo theo sự thay đổi nhu cầu tận hưởng, bao gồm việc sở hữu bất động sản trên đảo và ven biển.

Ảnh phối cảnh minh họa siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island. Ảnh: Sun Property

Hon Thom Paradise Island đón đầu xu thế

Nắm bắt nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp trên đảo của giới thượng lưu Việt, Tập đoàn Sun Group đã ra mắt siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island trên đảo Hòn Thơm (Nam Phú Quốc) được thiết kế và vận hành bởi những đối tác quốc tế. Trong đó, Hòn Thơm vốn là khu vực sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu hài hòa, được ví như Maldives của Việt Nam.

Ảnh phối cảnh minh họa dòng sản phẩm Commercial Villa tại Hon Thom Paradise Island. Ảnh: Sun Property

Tổ hợp Hon Thom Paradise Island gồm ba hợp phần là Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue và Sun Retreat Village. Trong đó hợp phần Sun Iconic Hub được ra mắt đầu tiên, cung cấp dòng sản phẩm shophouse The Santo Port tọa lạc bên vịnh du thuyền. Bên cạnh đó hệ thống biệt thự thương mại Commercial Villa và Boutique Hotel thuộc phân khu The Sailing Bay nằm trong hợp phần này mang cảm hứng nhiệt đới phóng khoáng và sở hữu tầm nhìn riêng đắt giá. Đặc biệt, phân khu The Sailing Bay nằm kế bên công trình Tòa nhà Cánh buồm, biểu tượng thịnh vượng của "đảo thiên đường" với hình ảnh cánh buồm vươn ra biển lớn.

Ảnh phối cảnh minh họa biệt thự ven biển tại Hon Thom Paradise Island. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, tổ hợp Hon Thom Paradise Island còn sở hữu chuỗi tiện ích, dịch vụ, khu vui chơi giải trí cùng các sự kiện quy mô đem đến cho du khách và gia chủ nhiều trải nghiệm sang trọng. Trong đó, nổi bật là các trung tâm giải trí - mua sắm – ẩm thực 24/7, gồm làng ẩm thực, clubhouse, khu sân khấu biểu diễn ngoài trời, vịnh cá heo quy mô, beach club, wellness center, trục đại lộ Đông Tây - tâm điểm mua sắm, lễ hội sôi động với sự góp mặt của những thương hiệu nổi tiếng, các dòng sản phẩm phiên bản giới hạn...

"Sun Group sẽ kiến tạo nên đảo thiên đường đầu tiên tại Việt Nam, nơi tái định nghĩa giá trị sống mới, đồng thời là trung tâm giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư tầm cỡ của Phú Quốc" - bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng giám đốc Sun Property khẳng định.

Theo đại diện chủ đầu tư, ngay khi vừa ra mắt đầu tháng 3, Hòn Thom Paradise Island đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, đặc biệt là dòng sản phẩm ở phân khu Sun Iconic Hub. Đây cũng là siêu dự án đánh dấu 6 năm đồng hành cùng Phú Quốc của Sun Group.

Trước đó, tập đoàn này đã đầu tư một hệ sinh thái quy mô quốc tế tại đảo ngọc bao gồm Sun World (thương hiệu vui chơi giải trí), Sun Hospitality Group (thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng), Sun Property (thương hiệu bất động sản cao cấp) và mới đây là hãng hàng không siêu sang Sun Air. Những nền tảng này góp phần đưa Hòn Thơm thành tâm điểm thịnh vượng mới của đảo ngọc, đón đầu những xu hướng nghỉ dưỡng mới của giới thượng lưu.

Ngọc Diễm