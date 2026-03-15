Hơn 93% cử tri cả nước đã bỏ phiếu sau 9 giờ

Đến 16h ngày 15/3, khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết các khu vực bỏ phiếu trên cả nước mở cửa từ 7h và sẽ kết thúc vào 19h cùng ngày.

9 giờ sau khai mạc, hầu hết địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. 5 trong 34 tỉnh, thành có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%, gồm Tuyên Quang 99,86%, Lào Cai 99,81%, Lạng Sơn 99,30%, Điện Biên 99,23% và Lai Châu 99,2%.

Có 18 tỉnh, thành đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, gồm Đà Nẵng 98,71%, Hà Tĩnh 98,7%, Cao Bằng 98,22%, Thái Nguyên 98,17%, Quảng Ninh 98,08%, Sơn La 97,98%, Huế 97,86%, Vĩnh Long 97,77%, Cà Mau 97,76%, Đăk Lăk 97,44%, Quảng Trị 97,38%, Cần Thơ 97,27%, Nghệ An 96,92%, Gia Lai 96,42%, Phú Thọ 96,27%, Quảng Ngãi 96,14%, Thanh Hóa 95,72% và Ninh Bình 95,14%.

9 tỉnh, thành có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, gồm Hải Phòng 94,88%, Khánh Hòa 93,93%, Đồng Tháp 93,92%, Lâm Đồng 93,32%, An Giang 92,61%, Bắc Ninh 91,66%, Đồng Nai 91,12%, Hưng Yên 90,44% và Hà Nội 90,36%.

Hai địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 90% là Tây Ninh 89,95% và TP HCM khoảng 80,07%. TP HCM hiện là địa phương có số cử tri đông nhất cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo dõi cập nhật kết quả bỏ phiếu trên cả nước. Ảnh: Giang Huy

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết công tác bầu cử trên cả nước vẫn đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định.

Đến nay, 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đạt 100%, chủ yếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao. Theo bà, kết quả này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Cả nước có gần 79 triệu cử tri, đi bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong tổng số 864 ứng viên; và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Sơn Hà