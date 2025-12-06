Hơn 80.000 lượt bình chọn Sơ loại Tech Awards 2025 sau hai tuần

Vòng Sơ loại chương trình Bình chọn Công nghệ Xuất sắc - Tech Awards 2025 hút hơn 80.000 lượt vote sau hai tuần, tạo nên cuộc đua gay cấn giữa các thương hiệu.

Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 20/11 đến hết 8/12. Chương trình có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

Hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm ghi nhận màn đua gay cấn giữa bốn tên tuổi lớn: Hòa Phát, Toshiba, Amway và Hafele. Trong khi đó, ở hai hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc và Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích, Xanh SM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi bỏ xa các đối thủ còn lại.

Bảng xếp hạng Thương hiệu công nghệ Việt năm nay cũng chứng kiến sự xuất hiện nổi bật của cái tên mới - Edra. Ở hạng mục Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích chứng kiến cuộc đua giữa FPT Shop và Di Động Việt.

Hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng cũng mang đến nhiều bất ngờ khi các đề cử có số phiếu khá sát nhau. Hai gương mặt đang tạm dẫn đầu là Đinh Ngọc Dũng (Didu) và Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Alo Ngọc Nghe).

Giao diện bình chọn vòng Sơ loại Tech Awards 2025. Ảnh: Thái Anh

Top các đề cử nhận được số lượt đánh giá nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng Chung kết, diễn ra từ ngày 11/12. Sau khi kết thúc vòng Sơ loại, Tech Awards 2025 sẽ bắt đầu vòng Chung kết ngày 11-31/12 và Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 8/1/2026 tại TP HCM.

Tại vòng Sơ loại, mỗi độc giả có thể bình chọn nhiều hạng mục, nhưng chỉ bình chọn miễn phí một lần trong một hạng mục. Số lượt vote sẽ được hiển thị công khai, trước khi ẩn từ trưa 6/12 để bảo mật kết quả.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh