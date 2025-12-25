Hơn 77.000 bình chọn Chung kết Tech Awards 2025 sau hai tuần

Sau hai tuần mở cổng, vòng Chung kết Tech Awards 2025 hút hơn 77.000 lượt bình chọn, tạo cuộc đua giữa các thương hiệu, sản phẩm và nhà sáng tạo công nghệ.

Cổng bình chọn của vòng Chung kết Tech Awards 2025 mở từ 12h ngày 11/12, kết thúc cuối ngày 31/12. Chương trình có 16 hạng mục với bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Lượng bình chọn năm nay tăng mạnh nhờ sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới cùng các sản phẩm nổi bật ra mắt trong năm. Những màn "so găng" đang diễn ra ở hầu hết hạng mục, phản ánh thị hiếu công nghệ ngày càng đa dạng của người dùng.

Ở nhóm Thương hiệu gia dụng của năm, Hafele bất ngờ ghi nhận số điểm bình chọn tăng vọt và đang dẫn đầu trong tổng số gần 100 đề cử. Ở hạng mục Thương hiệu công nghệ Việt của năm, Xanh SM và Internet FPT đang dẫn đầu, thể hiện sức hút của doanh nghiệp nội địa tiên phong trong lĩnh vực xe điện và hạ tầng số.

Hạng mục TV xuất sắc ghi nhận màn cạnh tranh giữa Xiaomi và Sony. Trong khi đó, nhóm Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất, CellphoneS và Di Động Việt đang bám đuổi nhau sít sao, cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhà bán lẻ trong việc tạo trải nghiệm mua sắm và dịch vụ hậu mãi.

Bên cạnh các thương hiệu, hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ của năm cũng thu hút lượng lớn bình chọn, khi cộng đồng người dùng ngày càng quan tâm đến những gương mặt có ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiêu dùng công nghệ.

Giao diện bình chọn vòng Chung kết Tech Awards 2025. Ảnh: Bảo Lâm

Tham gia bình chọn

Độc giả sẽ bình chọn cho hạng mục yêu thích theo hai hình thức: miễn phí và có phí. Với hình thức miễn phí, mỗi tài khoản bình chọn một lần trong một hạng mục và có thể bình chọn tối đa 16 hạng mục. Mỗi lượt vote hợp lệ tương ứng một điểm cho đề cử được chọn.

Người dùng có thể tăng điểm cho đề cử yêu thích bằng hình thức trả phí qua các cổng thanh toán: Momo, Napas. Mức phí bình chọn 5.000 đồng mỗi lượt, tương ứng 5 điểm cho đề cử được chọn (giới hạn 1.000 lượt mỗi ngày).

Số điểm được hiển thị công khai trong suốt thời gian diễn ra. Hai ngày cuối cùng trước khi kết thúc vòng Chung kết, hệ thống sẽ ẩn chỉ số để bảo mật kết quả.

Ban giám khảo sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng... Điểm chung cuộc của mỗi đề cử sẽ bao gồm 30% lượt bình chọn của độc giả và 70% từ ban giám khảo.

Lễ trao giải được tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh