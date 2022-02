Hơn 70 tỷ đồng một căn biệt thự biển miền Trung

Thị trường biệt thự nghỉ dưỡng Huế xuất hiện vùng giá 73 tỷ đồng một căn, gấp 1,8 lần Đà Nẵng, tăng 7-10% so với đợt mở bán trước.

Báo cáo thị trường bất động sản Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng của DKRA Việt Nam cho biết, năm 2021 dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá chào bán biệt thự nghỉ dưỡng trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư tung hàng lần đầu) tại các tỉnh này đã tiến dần đến ngưỡng vài triệu USD một sản phẩm.

Rổ hàng biệt thự ven biển Thừa Thiên Huế ghi nhận sản phẩm mới giá 73 tỷ đồng một căn, là mức cao nhất trong 3 tỉnh miền Trung được khảo sát đồng thời tăng giá nhiều nhất (7-10% trong năm qua). Giá bán biệt thự nghỉ dưỡng tại Quảng Nam, Đà Nẵng lần lượt ghi nhận mức cao nhất 40-50 tỷ đồng một căn. Trong khi đó, các căn biệt thự biển có giá bán thấp nhất 3 tỉnh này dao động 9-12 tỷ đồng một căn.

Tuy nguồn cung mới biệt thự ven biển tại Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng ghi nhận mức giá trần chạm ngưỡng 2-3 triệu USD một căn, thanh khoản của thị trường sơ cấp vẫn khá khiêm tốn. Tại Huế, sức tiêu thụ chỉ đạt 20% rổ hàng trong khi tại Quảng Nam sức hấp thụ chưa đến 25%. Thị trường này ghi nhận các chủ đầu tư áp dụng các chương trình cam kết lợi nhuận và chia sẻ lợi nhuận đối với khách mua sản phẩm.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Baothuathienhue

Trong khi đó, giá nhà phố, biệt thự thông thường (không thuộc nhóm nghỉ dưỡng ven biển) tại Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng lần lượt ghi nhận mức chào bán cao nhất 18,2 tỷ; 18,8 tỷ và 19,3 tỷ đồng một căn.

Nhà liền thổ tại Đà Nẵng có giá bán thấp nhất 9,5 tỷ đồng một căn và cao nhất 19,3 tỷ đồng một căn. Tổng nguồn cung mới trong năm qua tại địa phương này đạt 110 căn, tập trung chủ yếu tại quận Hải Châu, bán được 92 căn (tiêu thụ 84% rổ hàng). Rổ hàng nhà phố, biệt thự tại tỉnh này tăng 3,7 lần so với năm 2020 nhưng vẫn kém xa so với giai đoạn 2016-2019 và thấp hơn 2-4 lần so với năm 2018-2019.

Nhà phố, biệt thự tại Quảng Nam có giá bán sơ cấp cao nhất 18,8 tỷ đồng một căn nhưng vẫn xuất hiện các sản phẩm có giá thấp 3,6 tỷ đồng một căn. Sự chênh lệch lớn về giá là do khác biệt về vị trí, chất lượng xây dựng và thương hiệu của từng dự án. Thừa Thiên Huế có giá bán nhà phố, biệt thự dao động ở vùng giá 4,5-18,2 tỷ đồng một căn.

Tuy giá bán nhà liền thổ tại Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng ghi nhận tăng trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư mở bán lần đầu) song thanh khoản của thị trường thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) vẫn ở mức thấp. Thị trường gần như ngủ đông trong giai đoạn đại dịch bùng phát giữa năm 2021 và chỉ xuất hiện dấu hiệu hồi phục nhẹ vào cuối năm.

DKRA dự báo năm 2022 thị trường biệt thự nghỉ dưỡng tại 3 tỉnh miền Trung này có thể đạt nguồn cung 1.150 căn, shophouse biển dự kiến tung ra 800 sản phẩm mới. Nếu sự phục hồi của thị trường du lịch nghỉ dưỡng ở mức khả quan, nhiều khả năng nhu cầu đầu tư vào các tài sản liền thổ tại 3 tỉnh duyên hải miền Trung này có thể tăng lên nhưng khó đạt được ngưỡng tăng trưởng cao như giai đoạn hoàng kim 2026-2019.

Vũ Lê