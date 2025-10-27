Hơn 500 học sinh tham gia Media Day giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Media Day là hoạt động bên lề giải Bóng rổ Trẻ VnExpress (VYB) - Cup Ziaja 2025. Sự kiện diễn ra từ 24-26/10 tại Hà Nội. Các đội sẽ chụp ảnh, quay video giới thiệu và tham gia phỏng vấn truyền thông.
Năm nay, 36 đội với hơn 500 học sinh được ban tổ chức chia thành các khung giờ chụp trong ba ngày. Mỗi đội có một tiếng để thực hiện bộ ảnh.
Các em học sinh mang diện mạo rạng rỡ, trẻ trung. Mỗi thành viên được chụp ảnh cá nhân, ảnh tập thể và ảnh nhóm 5-4 người.
Các em học sinh mang diện mạo rạng rỡ, trẻ trung. Mỗi thành viên được chụp ảnh cá nhân, ảnh tập thể và ảnh nhóm 5-4 người.
Trần Hà Chi - Đội THPT Việt Đức tự tin tạo dáng trước ống kính. Tham dự nhiều giải bóng rổ, Chi đã khá quen thuộc với các hoạt động ở Media Day.
Với bề dày truyền thống ở môn thể thao này, cả hai đội của trường Việt Đức đều đặt mục tiêu vô địch dù mới tham gia giải lần đầu tiên và đội hình có nhiều xáo trộn.
15 thành viên đội nam THPT FPT Tây Hà Nội có mặt từ sớm để chuẩn bị cho ngày chụp. Đây là một tân binh của giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja.
Nhữ Kỳ Anh (cầm bóng) - đội trưởng cho biết CLB bóng rổ của trường thành lập cách đây một năm. Và VYB mới là giải đấu lớn thứ hai các em tham gia.
Kỳ Anh cùng Lê Nguyên Khang là những trụ cột của đội. Cả hai kỳ vọng đội sẽ chơi ăn ý, gắn kết để tạo nên một mùa giải đáng nhớ, tiến sâu nhất có thể.
Tương tự THPT Việt Đức và THPT FPT Tây Hà Nội, đây cũng là năm đầu tiên THPT Tây Hồ góp mặt ở VYB. Đội sẽ khoác trên mình màu áo xanh lá.
Từ sáng sớm 26/10, các thành viên đã có mặt tại studio từ sớm để chuẩn bị trang phục. Các thành viên hỗ trợ nhau chỉnh trang, tạo dáng.
Lê Thanh Sang - thành viên đội THPT Tây Hồ tạo dáng trước ống kính.
Nhà vô địch VYB mùa giao hữu hai miền - THPT Marie Curie sẽ mặc trang phục vàng cam ở mùa năm nay. So với hai mùa trước, đội có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hoàng Tùng, THPT Marie Curie được kỳ vọng tạo nên những trận đấu chất lượng ở mùa giải năm nay.
Đội nữ THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng chụp ảnh tập thể.
Cựu vô địch VYB 2024 khu vực miền Bắc - THPT Phan Đình Phùng năm nay sẽ thi đấu trong trang phục màu trắng.
Cùng với đội nam, đội nữ của trường cũng sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch trong mùa giải mới.
Các thành viên đội THPT Dewey Tây Hồ Tây lần đầu tiên góp mặt tại giải. Trong trang phục màu tím, các em cùng nhau, tạo dáng chụp ảnh nhóm.
Song song với hoạt động chụp ảnh, các VĐV học sinh tranh thủ quay clip giới thiệu đội để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress (VYB) do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức. Với sự đồng hành của thương hiệu Dược Mỹ phẩm Ziaja.
Lượt trận đầu tiên vòng bảng sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 31/10 tại sân Warzone Pick & Hoops Center (số 7, ngõ 321 đường Vình Hưng, Hà Nội). Lễ khai mạc và các lượt trận tiếp theo diễn ra từ 8h30 ngày 2/11 tại cung Thiếu nhi Hà Nội - cơ sở 2 (12 Phạm Hùng).
Cập nhật thông tin về giải đấu tại đây.
Lan Anh - Hải Long