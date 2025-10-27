Hơn 500 học sinh tham gia Media Day giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Media Day là hoạt động bên lề giải Bóng rổ Trẻ VnExpress (VYB) - Cup Ziaja 2025. Sự kiện diễn ra từ 24-26/10 tại Hà Nội. Các đội sẽ chụp ảnh, quay video giới thiệu và tham gia phỏng vấn truyền thông.

Năm nay, 36 đội với hơn 500 học sinh được ban tổ chức chia thành các khung giờ chụp trong ba ngày. Mỗi đội có một tiếng để thực hiện bộ ảnh.