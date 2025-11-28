Hơn 40.000 lượt bình chọn sơ loại Tech Awards tuần đầu

Vòng Sơ loại Tech Awards 2025 thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, tạo nên cuộc đua gay cấn ở các hạng mục sau một tuần mở cổng.

Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 20/11 đến 8/12. Sau tuần đầu, các hạng mục sôi động nhất là Nhà sáng tạo nội dung công nghệ, Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất và Thương hiệu gia dụng xuất sắc. Hai thương hiệu đang nhận nhiều lượt bình chọn nhất là Xanh SM và FPT Shop.

Tại vòng Sơ loại, mỗi độc giả có thể bình chọn nhiều hạng mục, nhưng chỉ bình chọn miễn phí một lần trong một hạng mục. Số lượt vote sẽ được hiển thị công khai, trước khi ẩn vào ngày 6/12 để bảo mật kết quả.

Top 5 đề cử nhận được số lượt đánh giá nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng Chung kết, diễn ra từ ngày 11/12.

Tham gia bình chọn

Giao diện bình chọn vòng Sơ loại Tech Awards 2025. Ảnh: Thái Anh

Danh sách Sơ loại được ban tổ chức lựa chọn từ hơn 200 hồ sơ gửi về trong vòng đề cử, dựa trên các tiêu chí: Sản phẩm ra mắt trong năm 2025, phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam; tích hợp công nghệ mới, nổi bật, thể hiện xu hướng công nghệ của năm 2025 và dự báo khuynh hướng phát triển trong năm 2026. Riêng hạng mục Ứng dụng và Thương hiệu, chương trình không áp dụng tiêu chí về thời gian ra mắt, nhưng tập trung vào dấu ấn đạt được trong năm 2025.

Sau khi kết thúc vòng Sơ loại, Tech Awards 2025 sẽ bắt đầu vòng Chung kết ngày 11-31/12 và Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

Chương trình năm nay lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Trong kỷ nguyên số, những cá nhân chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và đánh giá công nghệ có ảnh hưởng lớn đến quyết định của người tiêu dùng, vì vậy ban tổ chức cho biết cần có một giải thưởng riêng để ghi nhận sự đóng góp của họ.

Một điểm mới khác của Tech Awards là lần đầu cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử sản phẩm, ứng dụng từ cuối tháng 9.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh