Vietnam Game Awards 2026 nhận hơn 350 đề cử

Sự kiện Vietnam Game Awards 2026 ghi nhận hơn 350 hồ sơ đề cử từ cộng đồng và giới chuyên môn sau khi đóng cổng tiếp nhận vào ngày 1/3.

Cổng đề cử của giải thưởng mở từ ngày 29/1 và vừa khép lại sau khi được gia hạn bốn ngày. Hệ thống ghi nhận hơn 350 lượt đề cử trải dài ở 21 hạng mục.

Danh sách gửi về bao gồm các nhà sản xuất, nhà phát hành game trong và ngoài nước, cá nhân, VĐV thể thao điện tử, đơn vị tổ chức giải đấu cùng các thương hiệu phụ kiện, dịch vụ hỗ trợ game thủ... Theo đại diện ban tổ chức, sự đa dạng này phản ánh bức tranh toàn cảnh của hệ sinh thái game Việt đang mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Mỗi đề cử là một sự ghi nhận dành cho những cá nhân, tập thể đã tạo dấu ấn cho ngành trong năm qua.

Đại diện iKame Global nhận giải Game Việt thành công toàn cầu tại Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau giai đoạn đề cử, vòng sơ loại sẽ diễn ra từ ngày 10/3 đến 31/3. Điểm số giai đoạn này được tính theo tỷ lệ 50% từ bình chọn của độc giả và 50% từ đánh giá của hội đồng chuyên môn.

Tại vòng chung kết, diễn ra từ 7/4 đến 21/4, kết quả chung cuộc sẽ dựa trên 30% điểm bình chọn và 70% điểm đánh giá từ hội đồng chuyên môn. Tùy từng hạng mục, ba hoặc năm đề cử có điểm cao nhất tại vòng sơ loại sẽ bước tiếp vào vòng này. Riêng các giải thưởng yêu thích nhất được quyết định hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của cộng đồng.

Vietnam GameVerse 2025 đón hơn 40.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Thanh Tùng

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026 nằm trong khuôn khổ sự kiện Vietnam GameVerse 2026, diễn ra ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Điểm mới đáng chú ý năm nay là các giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp lần đầu được tổ chức trực tiếp tại sự kiện.

Khách tham quan có thể theo dõi song song ba giải đấu lớn gồm Cup Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và Chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026. Ban tổ chức kỳ vọng việc đưa giải đấu chính quy vào sự kiện sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn. Không gian gặp gỡ riêng cũng được thiết kế để người hâm mộ giao lưu, xin chữ ký các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam.

Hải Long