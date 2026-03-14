Hơn 33.000 lượt bình chọn sơ loại Vietnam Game Awards

Vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2026 ghi nhận lượng tương tác lớn từ cộng đồng sau một tuần mở cổng bình chọn.

Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 10/3 đến 31/3, với hơn 250 đề cử. Sau tuần đầu tiên, các hạng mục Game của năm, Game vượt thời gian và Bộ môn thể thao điện tử xuất sắc nhận được lượng quan tâm lớn.

Trong đó, hạng mục Game của năm ghi nhận Last Z: Survival Shooter dẫn đầu với 1.460 lượt bình chọn. Ở hạng mục Game vượt thời gian, ZingSpeed Mobile tạm đứng đầu với 2.833 lượt. Funtap Games chiếm ưu thế tại hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc với 2.639 lượt.

Giao diện bình chọn vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2026. Ảnh chụp màn hình

Tại hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất, Play Together Community dẫn đầu với 2.687 lượt. Nhân vật Mr. Hot Dog (Chú Xúc Xích) nhận 1.912 lượt bình chọn ở hạng mục Nhân vật game được yêu thích nhất.

Vietnam Game Awards 2026 có 22 giải thưởng thuộc bốn nhóm: The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear. Kết quả dựa trên 50% bình chọn của độc giả và 50% đánh giá từ hội đồng chuyên môn. Riêng 5 giải thưởng về cộng đồng, nhân vật và dịch vụ phụ trợ sẽ do độc giả quyết định 100%.

Theo thể lệ, mỗi tài khoản được bình chọn một lần cho mỗi hạng mục. Số phiếu hiển thị công khai và sẽ ẩn trong ba ngày cuối để đảm bảo bảo mật kết quả. 3 đến 5 đề cử điểm cao nhất mỗi hạng mục sẽ vào chung kết.

Vòng chung kết diễn ra từ 7/4 đến 21/4. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 9/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Đại diện Gamota nhận giải thưởng Game của năm tại Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự kiện năm nay bổ sung các giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp như Cup Thể thao điện tử Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026. Khu vực doanh nghiệp (B2B) và khu vực dành cho nhà phát triển game độc lập (Indie Game) cũng được nâng cấp quy mô.

Với chủ đề "Do Local - Go Global", Vietnam GameVerse 2026 dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự. Chuỗi tọa đàm Game Talks cũng được triển khai xuyên suốt từ tháng 2 đến tháng 5 nhằm kết nối giới chuyên môn.

Hải Long