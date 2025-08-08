Hơn 24 tỷ USD vốn nước ngoài vào Việt Nam

Việt Nam tiếp tục hút vốn FDI với con số tích cực hơn 24 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Con số được Cục Thống kê nêu trong báo cáo kinh tế xã hội 7 tháng, công bố ngày 6/8. Trong đó, đăng ký cấp mới có 2.254 dự án được cấp phép với số vốn 10,03 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 11,1% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5,61 tỷ USD, chiếm 55,9%. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,36 tỷ USD, chiếm 23,5%. Các ngành còn lại đạt 2,06 tỷ USD, chiếm 20,6%.

Vốn FDI 7 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Cục Thống kê

74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép đầu tư mới. Singapore, Trung Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản... là những quốc gia dẫn đầu.

920 dự án đăng ký điều chỉnh vốn, tăng thêm 9,9 tỷ USD, tăng đến 95,3% so với cùng kỳ. Có hơn 1.000 dự án được nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, tổng giá trị đạt 4,07 tỷ USD, tăng 61,0% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, các dự án FDI đã giải ngân 13,6 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 8,4%, đánh dấu mức cao nhất trong 5 năm qua, thúc đẩy việc làm và tăng trưởng khi những lời hứa, thỏa thuận đầu tư trở thành hiện thực.

Theo các chuyên gia, dù chịu sức ép về thuế quan và những diễn biến khó lường trên thị trường quốc tế, Việt Nam vẫn đang thể hiện sức hút với dòng tiền từ nước ngoài. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế Việt. Ngoài ra, các yếu tố khác như việc nâng hạn thị trường chứng khoán, chính sách đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân cũng giúp gia tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Một góc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Hải

Các tỉnh, thành đầu năm cũng tích cực chuẩn bị quỹ đất sạch, thúc đẩy hạ tầng giao thông, cảng biển đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối thị trường nước ngoài để mời gọi doanh nghiệp rót vốn. Nhiều địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng hút vốn như TP HCM, Gia Lai, Tây Ninh, Hưng Yên... được đánh giá có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tốt, sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, môi trường kinh doanh.

Bên cạnh hút đầu tư, doanh nghiệp Việt cũng vươn ra nước ngoài. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài, bao gồm cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, đạt 528,5 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoài Phương