Hơn 200 hồ sơ dự thi Data For Life 2023

Kết thúc vòng nhận hồ sơ trực tuyến, ban tổ chức cho biết cuộc thi đã thu hút 232 đội tham gia, với tổng số gần 670 thí sinh, cùng hơn 200 ý tưởng công nghệ.

Đại diện ban tổ chức cho biết, phần lớn bài dự thi của các đội có tính sáng tạo, tận dụng được bộ dữ liệu do ban tổ chức cung cấp cùng nguồn dữ liệu mở để đưa ra ý tưởng độc đáo và hữu ích, từ đó đề xuất các giải pháp thông minh giải quyết các vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

Chất lượng các hồ sơ dự thi không chỉ dừng lại ở mức độ sáng tạo mà còn có sự quyết tâm, nỗ lực và kiến thức chuyên môn. Điều này được ban tổ chức nhận định khi thấy các bộ hồ sơ của thí sinh được chuẩn bị công phu, chi tiết.

"Data For Life sẽ là một cuộc thi đầy tính cạnh tranh và nhiều triển vọng. Ban tổ chức hy vọng sớm thấy những giải pháp xuất sắc được hoàn thiện và trình bày tại các vòng sắp tới", vị đại diện nói thêm.

Data For Life 2023 tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số. Ảnh: Freepik

Hiện các bài thi đang được ban giám khảo xét duyệt. Ngày 9/10, ban tổ chức công bố danh sách 30 hồ sơ vào Vòng sơ khảo. Từ 9/10 đến 20/10 ban tổ chức sẽ chấm sơ khảo tại Hà Nội và TP HCM để lựa chọn 10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc vào Vòng chung kết.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và VnExpress. Data For Life sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Vòng sơ khảo dự kiến kết thúc trước 20/10, còn vòng chung khảo và chung kết diễn ra trong hai ngày 23-24/11.

Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải Nhất và giải Nhì lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng.

Thế Đan