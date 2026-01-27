Hơn 20 người bị tạm giữ sau vụ hỗn chiến ở quán ăn

TP HCMMâu thuẫn trong quán ăn, hàng chục thanh niên của hai nhóm đã xông vào nhau ẩu đả khiến ít nhất một người bị thương nặng.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ) triệu tập hàng loạt người liên quan, tạm giữ hơn 20 người để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hơn 20 người bị tạm giữ vì hỗn chiến sau mâu thuẫn trong quán ăn Camera ghi nhận cảnh hỗn chiến. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, rạng sáng 2 hôm trước, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi đang ăn uống trong quán ở xã Hóc Môn. Sau khi xô xát, hai bên lao ra khu vực trước quán ẩu đả. Nhiều người dùng dao, kéo, gạch... làm hung khí tấn công đối phương.

Người đàn ông 31 tuổi tham gia ẩu đả bị đối thủ đuổi theo đánh gục, bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc diễn ra giữa đêm khuya tại khu vực dân cư gây náo loạn. Khi nghe người dân tri hô "công an đến", hai nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vào cuộc truy xét, cảnh sát trích xuất camera an ninh, triệu tập hơn 20 nam nữ liên quan để phân loại, làm rõ vai trò.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định còn người trực tiếp tham gia đánh nhau, sử dụng hung khí và cả những người hỗ trợ nhóm này đang bỏ trốn. Họ được kêu gọi sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng; các hành vi che giấu, giúp sức cho nhóm này sẽ bị xử lý nghiêm.

Quốc Thắng