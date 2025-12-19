Hơn 20.000 lượt bình chọn Chung kết Tech Awards 2025 tuần đầu

Vòng Chung kết Tech Awards 2025 đang thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, tạo nên cuộc đua gay cấn giữa các thương hiệu.

Giai đoạn Chung kết Tech Awards 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 31/12. Chương trình có 16 hạng mục với bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Sau một tuần thi đấu, Xanh SM đang nhận được lượng bình chọn vượt trội ở hai hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc và Thương hiệu công nghệ Việt của năm.

Tại hạng mục Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất, Di Động Việt đang ghi nhận lượng tương tác nổi bật, tiếp theo là CellphoneS. Trong khi đó, ở hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm, Amway và Hafele bám đuổi sát nút với số phiếu chênh lệch không đáng kể.

Giao diện bình chọn vòng Chung kết Tech Awards 2025. Ảnh: Bảo Lâm

Độc giả sẽ bình chọn cho hạng mục yêu thích theo hai hình thức: miễn phí và có phí. Với hình thức miễn phí, mỗi tài khoản bình chọn một lần trong một hạng mục và có thể bình chọn tối đa 16 hạng mục. Mỗi lượt vote hợp lệ tương ứng một điểm cho đề cử được chọn.

Người dùng có thể tăng điểm cho đề cử yêu thích bằng hình thức trả phí qua các cổng thanh toán: Momo, Napas. Mức phí bình chọn 5.000 đồng mỗi lượt, tương ứng 5 điểm cho đề cử được chọn (giới hạn 1.000 lượt mỗi ngày).

Số điểm được hiển thị công khai trong suốt thời gian diễn ra. Hai ngày cuối cùng trước khi kết thúc vòng Chung kết, hệ thống sẽ ẩn chỉ số để bảo mật kết quả.

Ban giám khảo sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng... Điểm chung cuộc của mỗi đề cử sẽ bao gồm 30% lượt bình chọn của độc giả và 70% từ ban giám khảo.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM. Điểm mới của Tech Awards 2025 là lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng và Thương hiệu bán lẻ công nghệ. Bên cạnh đó, năm nay chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử tham gia từ cuối tháng 9.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh