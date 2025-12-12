Hơn 2.000 lượt bình chọn Chung kết Tech Awards 2025 ngày đầu

Sau một ngày mở cổng, vòng Chung kết Tech Awards 2025 thu hút sự quan tâm lớn của độc giả.

Cổng bình chọn của vòng Chung kết Tech Awards 2025 mở từ 12h ngày 11/12, kết thúc cuối ngày 31/12. Chương trình có 16 hạng mục với bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Sau một ngày mở cổng, "đường đua" ghi nhận những đề cử dẫn đầu là Hafele, Momo, Amway, Di động Việt.

Giao diện bình chọn Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tại Chung kết Tech Awards 2025. Ảnh chụp màn hình

Độc giả sẽ bình chọn cho hạng mục yêu thích theo hai hình thức: miễn phí và có phí. Với hình thức miễn phí, mỗi tài khoản được bình chọn một lần trong một hạng mục và có thể bình chọn tối đa 16 hạng mục. Mỗi lượt vote hợp lệ tương ứng một điểm cho đề cử được chọn.

Người dùng có thể tăng điểm cho đề cử yêu thích bằng hình thức trả phí qua các cổng thanh toán: Momo, Napas. Mức phí bình chọn 5.000 đồng mỗi lượt, tương ứng 5 điểm cho đề cử được chọn (giới hạn 1.000 lượt mỗi ngày).

Số điểm được hiển thị công khai trong suốt thời gian diễn ra. Hai ngày cuối cùng trước khi kết thúc vòng Chung kết, hệ thống sẽ ẩn chỉ số để bảo mật kết quả.

Tham gia bình chọn

Ban giám khảo sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng... Điểm chung cuộc của mỗi đề cử sẽ bao gồm 30% lượt bình chọn của độc giả và 70% từ ban giám khảo.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM. Điểm mới của Tech Awards 2025 là lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Bên cạnh đó, năm nay chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử tham gia từ cuối tháng 9.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh