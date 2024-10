Hơn 15 cosplayer trình diễn tại chung kết Cosplay Contest MLBB 2024

Mở đầu là màn trình diễn của đội An Hy với tiết mục "End of All" hóa thân vào nhân vật Furina từ game Genshin Impact. Nhóm khéo léo lựa chọn mở đầu màn trình diễn bằng một phân đoạn kể chuyện (storytelling segment) giới thiệu về nhân vật. Đội ngũ được ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đạo cụ và cách bố trí sân khấu.