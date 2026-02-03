Hơn 100 VĐV trong danh sách đề cử VĐV yêu thích năm 2025

Nguyễn Đình Bắc, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh cùng 107 VĐV tiêu biểu góp mặt trong danh sách đề cử VĐV yêu thích năm 2025.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, do Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục Thể thao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) phối hợp cùng FPT Online tổ chức.

Giao diện bình chọn hạng mục VĐV yêu thích 2025. Ảnh chụp màn hình

Danh sách đề cử trải dài nhiều bộ môn, từ thể thao thành tích cao đến các môn có hệ thống giải khu vực - châu lục. Một số gương mặt nổi bật ở nhóm thể thao Olympic và các giải quốc tế có thể kể đến xạ thủ Trịnh Thu Vinh, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, tay vợt Nguyễn Thùy Linh, hay kỳ thủ Lê Quang Liêm.

Ở nhóm môn võ và các môn thế mạnh SEA Games, danh sách cũng có nhiều đại diện với thành tích, huy chương như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate) cùng các môn như jujitsu, canoeing, vật, đấu kiếm, cầu mây, đá cầu, MMA,... được thể hiện qua thông tin đề cử của từng VĐV.

Bình chọn VĐV, huấn luyện viên yêu thích 2025.

Bóng đá cũng có nhiều cái tên quen thuộc trong danh sách như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Như và Trần Thị Huyền Trang. Ngoài ra, danh sách năm nay xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, từng tạo dấu ấn tại SEA Games 33 và các đấu trường quốc tế như Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Thị Kim Anh (điền kinh), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Trần Hoàng Khôi (bowling)...

Bên cạnh hạng mục VĐV, chương trình có hạng mục dành cho VĐV thể thao người khuyết tật, quy tụ những gương mặt thi đấu nổi bật trong năm như Nguyễn Thị Kiều (điền kinh), Lê Văn Công (cử tạ), Hà Văn Hiệp (bơi)...

Giao diện bình chọn hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật. Ảnh chụp màn hình

Theo điều lệ, các đề cử thuộc nhóm VĐV thi đấu nội dung cá nhân, thi đấu đồng đội (từ 3 người trở lên) và VĐV thể thao người khuyết tật, có thành tích tại các giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức trong nước và quốc tế do ban tổ chức giới thiệu. Tiêu chuẩn bầu chọn dựa trên kết quả chuyên môn trong năm, đồng thời xem xét phẩm chất, tinh thần thể thao, việc chấp hành điều lệ và sức lan tỏa hình ảnh tích cực tới cộng đồng.

"Danh sách đề cử phản ánh bức tranh thể thao Việt Nam năm 2025 - đa dạng môn, đa dạng thế hệ, nhưng cùng hội tụ ở tinh thần cống hiến, kỷ luật và lan tỏa", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Độc giả bình chọn bằng cách đăng nhập MyVnE ID và lựa chọn tối đa 5 đề cử trong mỗi hạng mục. Kết quả xếp hạng căn cứ số phiếu hợp lệ cao nhất. Sau khi khép lại thời gian bình chọn, ban tổ chức sẽ công bố 5 VĐV được yêu thích và 3 VĐV thể thao người khuyết tật được yêu thích. Lễ trao thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Hải Long