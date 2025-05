Hơn 100 cosplayer hội tụ tại Vietnam GameVerse 2025

Dàn cosplayer hóa thân thành nhân vật game, anime, hoạt hình, diễu hành tại SECC, tạo nên điểm nhấn rực rỡ cho Vietnam Gameverse 2025 chiều 27/5.

Từ 13h, không khí bên trong Trung tâm hội nghị SECC rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của hơn 100 cosplayer trong trang phục được đầu tư công phu. Họ là những người đam mê hóa thân thành nhân vật từ thế giới game, manga và anime, cùng nhau đến Vietnam GameVerse để tham gia cuộc diễu hành Cosplay Parade.

Đội cosplayer tạo dáng chuẩn bị cho phần diễu hành. Ảnh: Thanh Tùng

Sân khấu Parade năm nay được đầu tư hơn, lần lượt từng nhóm 5 cosplayer bước lên tạo dáng theo hiệu lệnh của MC. Các màn catwalk, tạo dáng, thần thái khi hóa thân được ban giám khảo theo dõi để chọn ra bốn gương mặt ấn tượng nhất. Phần thưởng dành cho những người chơi xuất sắc là tai nghe Bluetooth True Wireless StarGO Hero.

Cosplayer lần lượt di chuyển lên sân khấu Vietnam GameVerse 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Các nhân vật được lựa chọn hóa trang phần lớn từ những game và anime đình đám như Genshin Impact, Demon Slayer, Naruto, Liên Minh Huyền Thoại, Honkai Star Rail... Một số nhân vật hoạt hình phương Tây như Harley Quinn, Wednesday Addams hay siêu anh hùng Marvel cũng xuất hiện, góp phần làm phong phú thêm không khí sự kiện.

Nhiều cosplayer chia sẻ đã đầu tư hàng triệu đồng cho trang phục, phụ kiện, trang điểm và đạo cụ. Một số thậm chí tự may hoặc chế tạo đạo cụ thủ công để tạo dấu ấn riêng.

Thiên Nhi (23 tuổi), gương mặt quen thuộc trong cộng đồng cosplay tại TP HCM, cho biết cô tham gia gần như mọi mùa GameVerse. "Các năm trước tôi thường đi thuê đồ, nhưng năm nay quyết định tự đầu tư toàn bộ. Tôi lên ý tưởng và bắt đầu chuẩn bị hơn một tháng trước", Nhi nói. Trang phục của cô là nhân vật nữ trong dòng game nhập vai hành động, có thiết kế cầu kỳ với vũ khí và chi tiết áo giáp. "Dù tốn thời gian và chi phí, tôi rất hào hứng vì đây là cơ hội để thể hiện đam mê và gặp gỡ những người bạn cùng sở thích", cô chia sẻ.

Các thí sinh đầu tư hàng triệu đồng cho trang phục. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh Cosplay Parade, người tham gia có thể thử sức mini game "Best Cosplay of The Day" diễn ra trong hai ngày 26-27/5. Người chiến thắng nhận combo Instax Mini 12 kèm film, album và sticker trị giá hơn 3,2 triệu đồng. Giải nhì và ba lần lượt là combo trị giá 1,98 triệu và 800.000 đồng. Cuộc thi khuyến khích người chơi thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đầu tư nghiêm túc và phong cách cá nhân qua từng bộ trang phục, tạo thêm không khí sôi động cho khu vực triển lãm.

Các cosplayer trình diễn tại sân khấu. Ảnh: Thanh Tùng

Cosplay đã trở thành một phần không thể thiếu tại các sự kiện GameVerse, không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu văn hóa đại chúng mà còn giúp cộng đồng game và hoạt hình gặp gỡ, giao lưu, thể hiện đam mê. Hoạt động không chỉ thu hút giới trẻ Việt Nam mà còn có sự góp mặt của một số bạn trẻ từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đang sống và học tập tại TP HCM.

Ước tính Vietnam GameVerse 2025 thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia trong hai ngày. Ngày đầu tiên, hơn 20.000 lượt người đã tham quan 100 gian hàng Game Expo, theo dõi các bài phát biểu trong Diễn đàn Game Việt Nam, dự Chung kết Game Hub và Lễ trao giải Vietnam Game Awards.

Vietnam GameVerse 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Báo VnExpress, Công ty FPT Online và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thái Anh