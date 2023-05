Hơn 1.500 lượt khách thăm trụ sở UBND TP HCM

Lần đầu tiên TP HCM tổ chức chương trình tham quan miễn phí trụ sở HĐND và UBND TP HCM, tạo điểm nhấn trong dịp nghỉ lễ, hút 1.500 lượt khách.

Theo BTC, trong hai ngày 29 và 30/4, đã có 51 đoàn, với hơn 1.500 lượt khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP HCM. Việc thành phố lần đầu tiên mở cửa Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia này cho mục đích du lịch nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách và người dân.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, đã có mặt tại trụ sở sáng 30/4 và trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan. Sau khi trò chuyện với du khách, ông Mãi đề nghị BTC tiếp tục vận hành đồng bộ, chu đáo để mang đến những trải nghiệm tốt cho khách.

Ông Nguyễn Văn Thành (TP HCM), 96 tuổi, thương binh, cho biết theo truyền thống cứ sáng ngày 30/4 hàng năm, gia đình đều đưa ông tham quan Hội trường Thống Nhất. Năm nay biết trụ sở HĐND và UBND thành phố mở cửa, ông và gia đình đến tham quan và mong muốn hoạt động này sẽ trở thành truyền thống dịp 30/4 hàng năm.

Nhiều vị khách nước ngoài tham quan trụ sở HĐND và UBND TP HCM trong hai ngày 29 và 30/4. Ảnh: BTC

Không chỉ du khách trong nước, người nước ngoài cũng ấn tượng với công trình kiến trúc lâu đời tại TP HCM. Đoàn khách đến từ Philippines ghé trụ sợ chiều 30/4 cho biết "họ cảm thấy vinh dự, may mắn" khi là những du khách nước ngoài đầu tiên được tham quan điểm đến đặc biệt này.

BTC đã gửi thư cảm ơn từng khách trước khi tham gia chương trình tham quan, trên thư có mã QR để tải ảnh lưu niệm và các thông tin giới thiệu thêm về công trình kiến trúc. Theo kế hoạch, chương trình sẽ còn được tổ chức vào những dịp đặc biệt khác trong năm.

Bên cạnh chương trình tham quan trụ sở HĐND và UBND, TP HCM dịp lễ có 60 sản phẩm du lịch nội đô được các doanh nghiệp khai thác, phục vụ du khách.

Theo thống kê của Sở Du lịch, khách tham quan tại các khu điểm vui chơi giải trí tại thành phố ước đạt 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022. Khách nội địa đến TP HCM ước khoảng 320.000 lượt, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt khoảng 48.000 lượt, tăng 263% so với cùng kỳ. Doanh thu trong kỳ nghỉ ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm, TP HCM đã thu hút gần 1,4 triệu lượt khách quốc tế và hơn 10 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu đạt hơn 51.000 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

