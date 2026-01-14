Hơn 1.400 ha đất tại dự án khu đô thị Đại Ninh bị thu hồi

Lâm ĐồngToàn bộ 1.428 ha đất đã giao Công ty Sài Gòn Đại Ninh để làm khu đô thị sinh thái được tỉnh thu hồi từ ngày 13/1.

Theo quyết định thu hồi, toàn bộ diện tích 1.428 ha đã giao Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng Đại Ninh bị thu hồi. Quyết định được đưa ra sau gần một tháng tỉnh thông báo về việc xử lý dự án này, sau thời gian dài đình trệ.

Dự án này nằm tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, huyện Đức Trọng cũ (nay là xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine).

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lý do thu hồi là Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai. Đầu năm 2022, chủ đầu tư siêu dự án này đã được gia hạn tiến độ 24 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Sau thu hồi, tỉnh giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý 1.180 ha đất, gồm hơn 537 ha tại xã Đức Trọng và trên 642 ha ở xã Tà Hine. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý khoảng 254 ha đất còn lại.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án Đại Ninh năm 2024. Ảnh: Đăng Khoa

Lâm Đồng cũng yêu cầu Sài Gòn Đại Ninh xử lý dứt điểm nghĩa vụ tài chính còn nợ và nghĩa vụ phát sinh. Công ty này phải bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Khu đô thị Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cũ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Sài Gòn Đại Ninh vào năm 2010. Doanh nghiệp do này bà Phan Thị Hoa thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

Dự án có tổng quy mô gần 3.600 ha, trong đó hơn 1.000 ha rừng thuê thuộc địa bàn 4 xã của huyện Đức Trọng cũ. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 25.000 tỷ đồng. Sau 8 năm, doanh nghiệp không có năng lực tài chính để triển khai dự án, nhiều sai phạm nên bị Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi đất, chấm dứt hoạt động vào tháng 6/2020. Đến nay sau hơn chục năm, khu đô thị Đại Ninh mới chỉ có một số công trình tạm được xây dựng, nhưng xuống cấp, hư hỏng.

