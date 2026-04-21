Hơn 1.000 nhà đầu tư tìm hiểu căn hộ FourS Tower Nam Đà Nẵng

Sun Property tổ chức sự kiện giới thiệu căn hộ FourS Tower ngày 18/4, hút hơn 1.000 nhà đầu tư đến tìm hiểu không gian sống, tiềm năng tăng giá.

Sự kiện có chủ đề "Bốn mùa khoe sắc, tứ bình tỏa hương", tổ chức tại Ariyana Convention Center Đà Nẵng.

Tại sự kiện, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt tổ hợp 4 tòa căn hộ tại khu vực trung tâm Nam Đà Nẵng, trong bối cảnh các khu vực trung tâm cũ như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê thiếu vắng nguồn cung nhà ở gần gũi thiên nhiên. Cùng với việc thu hút vốn đầu tư FDI và sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam, phân khu này được đơn vị kỳ vọng hút tầng lớp trí thức và giới chuyên gia nhờ quy hoạch đại đô thị sinh thái ven sông, đầy đủ tiện ích.

Sự kiện giới thiệu phân khu FourS Tower thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư tham gia. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Property cho biết phân khu FourS Tower thuộc đô thị Sun Riverpolis được kiến tạo với tầm nhìn đón đầu xu hướng di cư từ trung tâm thành phố về phía Nam. Dự án gồm 4 tòa tháp với thiết kế lấy cảm hứng từ các hình tượng tùng - cúc - trúc - mai trong tranh tứ bình, cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm từ studio đến căn 3 phòng ngủ.

Trong đó, điểm nhấn khiến nhiều khách mời quan tâm là dòng căn hộ đặc biệt FourS Jardins. Với không gian sân vườn, FourS Jardins đang được các gia đình đa thế hệ và cộng đồng chuyên gia nước ngoài đánh giá cao nhờ trải nghiệm sống sinh thái cùng tiềm năng tăng giá.

Đại diện Sun Property giới thiệu về FourS Tower. Ảnh: Ánh Dương

Tổ hợp căn hộ tọa lạc tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Từ đây, cư dân mất vài phút để kết nối với biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế và trung tâm thành phố. Việc nằm trên trục đường dẫn tới Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cũng giúp tổ hợp đón dòng khách du lịch, mở ra bài toán khai thác cho thuê.

FourS Tower có hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một" dưới thềm nhà. Ngay tại chân khối đế là dãy shophouse thương mại, trong khi toàn bộ tầng hai của các tòa nhà được tích hợp hệ tiện ích chuẩn wellness gồm phòng gym, yoga, spa, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng. Không dừng lại ở tiện ích nội khu, cư dân còn được tận hưởng không gian sống trong lành khi dự án nằm gần công viên Hyde Park ven sông lớn bậc nhất miền Trung.

4 tòa tháp FourS Tower thiết kế lấy cảm hứng từ tranh tứ bình. Ảnh: Sun Property

Lợi thế kề cận trung tâm hành chính và các cơ sở y tế - giáo dục trọng điểm như bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Hoàn Mỹ và làng đại học giúp dự án thành lựa chọn an cư cho lực lượng viên chức dịch chuyển từ Quảng Nam, giới y bác sĩ và những gia đình săn tìm "căn hộ học đường" cho con em.

Nhiều nhà đầu tư dự sự kiện đánh giá cao tiềm năng căn hộ. Anh Tùng Lâm, nhà đầu tư từ Hà Nội cho biết muốn mua căn hộ tại đây vì lợi thế kết nối linh hoạt đến hệ thống tiện ích ngoại khu. Trong khi đó, nội khu cũng có đầy đủ hệ sinh thái để phục vụ nhu cầu tại chỗ, tăng khả năng khai thác cho thuê.

"Với tệp khách hàng chủ yếu là giới chuyên gia và cộng đồng trí thức có nhu cầu lưu trú dài hạn, căn hộ sẽ mang lại dòng tiền ổn định", anh Lâm đánh giá.

Khối đế có nhiều tiện ích tại khu căn hộ. Ảnh: Sun Property

Việc ra mắt phân khu FourS Tower là khởi đầu cho chuỗi dự án trọng điểm của Sun Group tại Đà Nẵng thời gian tới. Khi dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" trị giá 150 tỷ đồng và tuyến du lịch đường thủy nội địa 10.000 tỷ đồng hoàn thiện, bất động sản tại khu vực này được kỳ vọng thiết lập mặt bằng giá mới.

Nhiều khách mời dự sự kiện cho biết ấn tượng với cách tổ chức của chủ đầu tư. Đặc biệt, phần trình diễn "Tụ thủy sinh cảnh - Khai mở địa linh", kết hợp giữa nghệ thuật múa lụa và hiệu ứng ánh sáng đã khắc họa thế đất "tụ thủy" của Nam Đà Nẵng và dòng chảy bốn mùa - nguồn cảm hứng tạo nên 4 tòa FourS Tower.

Hoài Phương