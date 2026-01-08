Hơn 1.000 khách tham dự Tech Awards 2025 phiên sáng

Bắt đầu mở cửa từ 9h, nhưng từ 5h ngày 8/1, hàng trăm người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có mặt tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM) xếp hàng dài chờ đăng ký Tech Show với các phiên trình diễn công nghệ trong khuôn khổ Tech Awards 2025. Hầu hết cho biết đã đăng ký trước, nhưng đến sớm để được trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới nhất, cũng như check-in nhận quà.

Tech Awards 2025 diễn ra trong không gian hơn 1.000 m2, gồm sân khấu chính và không gian triển lãm. Khu triển lãm rộng hơn 360 m2, quy tụ các thương hiệu Amway, Toshiba, Imou, Lê Hoàng Robotics, Ecovacs, Hòa Phát, FPT Online, Thisky, Schneider Electric... với hoạt động tương tác, trải nghiệm, nhận quà.