Hôm nay khai mạc Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025

Ninh BìnhTuần lễ Số năm nay có chủ đề "Thể chế cho AI" nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối toàn cầu về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 27 đến 29/10.

Chủ đề của năm nay là "Thể chế cho Trí tuệ nhân tạo - AI Governance", tập trung thảo luận về chính sách, khung pháp lý và hợp tác quốc tế để bảo đảm AI phát triển an toàn, đáng tin cậy và vì con người. Chủ đề năm nay được lựa chọn trong bối cảnh Việt Nam coi AI là hạ tầng chiến lược cho phát triển kinh tế số, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong định hình chính sách và tương lai công nghệ.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ về sự kiện Tuần lễ số, tại họp báo thường kỳ tháng 9 Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 29/9. Ảnh: Doãn Mạnh

Chương trình diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động. Mở màn tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 là phần trình diễn Công nghệ "Make in Vietnam". Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt giới thiệu thành quả nghiên cứu về công nghệ tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động với đời sống như giao hàng, giao thông công cộng, tìm kiếm cứu hộ hay trong các lĩnh vực quốc phòng.

Sự kiện chính đầu tiên cũng diễn ra trong sáng nay là Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về trí tuệ nhân tạo với sự góp mặt của đại diện hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để các nước thảo luận chính sách, chiến lược và mô hình quản trị AI, từ đó thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Sự kiện dự kiến thu hút từ 500 đến 1.000 đại biểu, trong đó có lãnh đạo cấp cao của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, Liên Hợp Quốc, ASEAN, World Bank, EU, bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác chiến lược như Australia, Hàn Quốc, Mỹ. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson cùng đại diện doanh nghiệp Việt Nam như Viettel cũng tham dự.

Chiều 27 và ngày 28/10 có các hội thảo, diễn đàn nổi bật gồm: Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Liên minh châu Âu, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số, Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo Khu vực về Chuyển đổi số dựa trên AI... Song song là các các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Trong ngày 29/10 Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc sẽ khép lại chương trình năm nay.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Digital Week - VIDW), là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa cơ quan Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 2022 tại Hà Nội, tiếp tục duy trì vào các năm 2023, 2024 tại Quảng Ninh.

VnExpress sẽ tường thuật trực tuyến phiên Khai mạc và Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng lúc 9h30 ngày 27/10.

>>> Thông tin về chương trình tại đây

Hoài Anh