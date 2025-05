Hôm nay đóng cổng bình chọn Vietnam Game Awards 2025

Cổng bình chọn Vietnam Game Awards 2025 sẽ đóng cuối ngày 15/5 để tìm ra chủ nhân của 23 giải thưởng.

Sau gần 2 tháng mở cổng bình chọn (từ 20/3), Vietnam Game Awards 2025 chuẩn bị tìm ra 23 chủ nhân giải thưởng tại bốn hạng mục. Độc giả có thể tiếp tục bình chọn trước khi đóng cổng vào 23h59 hôm nay.

Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay chứng kiến sự tham gia bình chọn kỷ lục với gần 2 triệu lượt vote. Các cuộc so tài gay cấn nhất như Game của năm, Nhà phát hành xuất sắc, Nhân vật game được yêu thích nhất... liên tục có sự thay đổi vị trí bình chọn.

Bình chọn Vietnam Game Awards 2025

Kết quả chung cuộc sẽ dựa trên 30% điểm bình chọn và 70% điểm đánh giá từ hội đồng chuyên môn. Riêng các giải thưởng "yêu thích nhất" phụ thuộc hoàn toàn vào lượt vote.

Lễ trao giải diễn ra tối 24/5 tại SECC, quận 7, TP HCM. Bốn hạng mục sẽ được vinh danh bao gồm The Golden Galaxy (game phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (game Việt), The Golden Star (thể thao điện tử) và The Golden Gear (sản phẩm, dịch vụ liên quan ngành game).

Vietnam Game Awards là một trong những hoạt động chính của sự kiện Vietnam GameVerse, nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng game thủ sau ba năm tổ chức. Các giải thưởng tại hạng mục The Golden Galaxy hay The Golden Star trở thành "thước đo" cho sự thành công của đơn vị, sản phẩm. Trong khi đó The Golden Sun thể hiện sự trưởng thành và phát triển của nhà sản xuất, studio tại Việt Nam. Nhóm giải thưởng về thiết bị, sản phẩm, dịch vụ ghi nhận nhiều đề cử phần nào cho thấy sự quan tâm của các thương hiệu đến nhóm người dùng game thủ - vốn đang có xu hướng mở rộng quy mô, số lượng.

Đại diện VNGGames và Gamota nhận giải Nhà phát hành game xuất sắc tại Vietnam Game Awards 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, Vietnam GameVerse được tổ chức ngày 24-25/5 tại SECC, quận 7. Sự kiện có nhiều hoạt động thú vị khác như cuộc thi Cosplay Contest; chương trình tìm kiếm dự án game tiềm năng GameHub 2025.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, người yêu game có thể tham gia trải nghiệm hơn 50 gian hàng triển lãm, giới thiệu các trò chơi mới, theo dõi màn thi đấu giữa các tuyển thủ và người nổi tiếng. Các đơn vị triển lãm chuẩn bị nhiều trò chơi, mini game cùng hàng trăm nghìn phần quà hiện vật, mã code dành tặng cộng đồng game thủ.

Năm nay, ban tổ chức kỳ vọng đón hơn 40.000 lượt người tham dự sự kiện. Để tham gia, độc giả có thể đăng ký miễn phí tại đây.

Yên Chi