Hôm nay đóng cổng bình chọn Vietnam Game Awards 2024

Độc giả còn gần một ngày để tham gia bình chọn cho 22 hạng mục tại Vietnam Game Awards 2024 trước khi đóng cổng lúc 23h59.

Sau gần một tháng diễn ra vòng Chung kết (4/4-2/5), Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards (VGA 2024) thu hút hơn 450.000 lượt bình chọn từ cộng đồng, cao gấp đôi năm đầu tổ chức. Đến hết ngày 2/5, độc giả có thể tiếp tục bỏ phiếu cho các đề cử thuộc bốn nhóm nội dung, gồm The Golden Galaxy (dành cho game phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (dành cho game Việt), The Golden Star (dành cho Esports) và The Golden Gear (dành cho sản phẩm, thiết bị liên quan đến game).

Năm nay, cuộc đua giữa các đề cử diễn ra gay cấn khi các cộng đồng game, nhà phát hành, vận động viên và đội tuyển đều tham gia kêu gọi lượng vote lớn. Hiện có 10 đề cử vượt mốc 10.000 bình chọn. Hấp dẫn bậc nhất là hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc khi Gamota, VNGGames và VTC đều đang nhận hàng chục nghìn phiếu, lần lượt là 45.000, 32.000 và 22.000 lượt bình chọn.

Bình chọn Vietnam Game Awards

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Hạng mục mới Game vượt thời gian chứng kiến cuộc đua thú vị của Liên Quân Mobile (12.400 phiếu) và Free Fire (12.100 phiếu), đều do Garena phát hành tại Việt Nam. Alo Chủ tướng của Gamota nắm ưu thế ở hạng mục Game của năm với hơn 30.000 phiếu. Trò chơi này cũng được đề cử Game di động xuất sắc. Tuy nhiên, ở hạng mục này, Alo Chủ Tướng đang xếp thứ hai với 15.000 phiếu, sau Football Pro VTC với hơn 30.000 phiếu.

Sau khi kết thúc vòng Chung kết, toàn bộ lượt vote sẽ được dùng làm căn cứ để tính điểm cho các đề cử. Kết quả chung cuộc được quyết định dựa trên 30% bình chọn cộng đồng và 70% điểm đánh giá từ ban giám khảo, là những chuyên gia, nhà báo và KOL trong ngành game.

Vietnam Game Awards lần đầu tổ chức năm 2023, là hoạt động quan trọng thuộc sự kiện Vietnam GameVerse. Đây là giải thưởng đầu tiên tại Việt Nam vinh danh các đơn vị, studio, cộng đồng, nhà phát hành có đóng góp trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này hướng tới cột mốc tỷ USD.

Lễ trao giải mùa thứ hai diễn ra tối 11/5 trong khuôn khổ Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đăng ký tham gia Vietnam GameVerse

Vietnam GameVerse 2024 diễn ra hai ngày 11-12/5 còn nhiều hoạt động khác, tiêu biểu là không gian expo quy tụ nhiều ông lớn ngành game như VNGGames, VTC, Garena, Gamota, Gosu... Đây cũng là nơi tổ chức hoạt động trải nghiệm, thi đấu, minigame có thưởng. Ngoài ra, người tham gia cũng có thể đến các khu vực dành riêng cho công nghệ, ẩm thực, comic...

Chung kết cuộc thi hóa trang Cosplay Contest với 10 tiết mục công phu sẽ trình diễn trên sân khấu chính ngày 12/5. Trong khi đó, Chung kết GameHub - chương trình tìm kiếm dự án game tiềm năng - diễn ra chiều 11/5.

Hoài Phương