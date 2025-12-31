Hôm nay đóng cổng bình chọn Tech Awards 2025

Độc giả có thể tham gia đánh giá tại 16 hạng mục của chương trình Bình chọn Công nghệ Xuất sắc - Tech Awards 2025 đến hết ngày 31/12.

Vòng Chung kết Tech Awards 2025 đang bước vào những giờ bình chọn cuối cùng. Sau ba tuần, chương trình thu hút gần 300.000 lượt bình chọn cho bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Những ngày cuối chứng kiến màn rượt đuổi vote gắt gao giữa các đề cử. Cách biệt không xa khiến vị trí đầu mỗi hạng mục liên tục thay đổi. Những thương hiệu đang dẫn đầu có thể kể đến Hafele, Samsung, Xanh SM, VinMotion, FPT Play, Di Động Việt...

Độc giả sẽ bình chọn cho hạng mục yêu thích theo hai hình thức: miễn phí và có phí. Với hình thức miễn phí, mỗi tài khoản bình chọn một lần trong một hạng mục và có thể bình chọn tối đa 16 hạng mục. Mỗi lượt vote hợp lệ tương ứng một điểm cho đề cử được chọn.

Người dùng có thể tăng điểm cho đề cử yêu thích bằng hình thức trả phí qua các cổng thanh toán: Momo, Napas. Mức phí bình chọn 5.000 đồng mỗi lượt, tương ứng 5 điểm cho đề cử được chọn (giới hạn 1.000 lượt mỗi ngày).

Số lượt bình chọn chỉ chiếm 30% tổng điểm chung cuộc. Trong khi đó, đánh giá của ban giám khảo sẽ quyết định 70% khả năng đoạt giải của đề cử. Ban giám khảo, là các chuyên gia, nhà báo công nghệ uy tín, sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng...

Cổng bình chọn chương trình Chung kết Tech Awards 2025. Ảnh: Thái Anh

Lễ trao giải được tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh