Hôm nay đóng cổng bình chọn Sơ loại Tech Awards 2025

Vòng Sơ loại của chương trình Bình chọn Công nghệ Xuất sắc - Tech Awards 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 8/12 với 16 hạng mục.

Những ngày cuối của Sơ loại Tech Awards 2025 ghi nhận lượt bình chọn tăng mạnh ở hầu hết hạng mục. Trong đó, Thương hiệu gia dụng của năm, Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng thêm nhiều lượt bình chọn nhất.

Sau khi kết thúc vòng Sơ loại, Tech Awards 2025 sẽ bắt đầu vòng Chung kết vào ngày 11-31/12 và Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 8/1/2026 tại TP HCM.

Chương trình năm nay có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

Tại vòng Sơ loại, mỗi độc giả có thể bình chọn nhiều hạng mục, nhưng chỉ bình chọn miễn phí một lần trong một hạng mục. Số lượt vote được hiển thị công khai trước khi ẩn vào ngày 6/12 để bảo mật kết quả.

Chương trình lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Bên cạnh đó, năm nay chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử sản phẩm, ứng dụng từ cuối tháng 9.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

