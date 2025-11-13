Hôm nay đóng cổng bình chọn quạt trần tiết kiệm điện

Số bình chọn thứ 8 của Sản phẩm tôi yêu 2025, với chủ đề Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất sẽ đóng vào cuối ngày 13/11.

Hạng mục có bốn sản phẩm đề cử gồm Luxaire Sweep II, Rapido 5 cánh RCF-5W, Panasonic 5 cánh F-60GFN, Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W.

Bốn mẫu đều có thiết kế hiện đại, chất liệu bền nhẹ như nhựa ABS hoặc sợi thủy tinh, phù hợp nhiều không gian nội thất. Quạt vận hành êm, tiết kiệm năng lượng và tiện lợi cho người dùng, sử dụng động cơ bạc đạn giúp giảm ma sát, kéo dài tuổi thọ, một số có điều khiển từ xa để tối ưu thao tác điều chỉnh.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Người dùng truy cập trang bình chọn quạt trần tiết kiệm điện được yêu thích nhất. Ảnh: Thái Anh

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Chương trình đã đi qua 7 số bình chọn gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, máy lọc không khí có công nghệ ấn tượng, máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng.

Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring và AirPods Pro 3, Atmosphere Mini, Karofi SA9 Premium.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Năm nay, chương trình có 15 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn. Trong đó một số hạng mục mới và độc giả, doanh nghiệp có thể chủ động đề cử, tạo nên diện mạo mới cho chương trình.

