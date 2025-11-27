Hôm nay đóng cổng bình chọn máy lọc nước hydrogen ion kiềm

Số bình chọn thứ 9 của Sản phẩm tôi yêu 2025, với chủ đề Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất, sẽ đóng cuối ngày 27/11.

Hạng mục có 5 thiết bị được đề cử gồm: Hòa Phát HyperS HPA885, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965 và Mutosi MP-S129H.

Các mẫu có từ 10 đến 12 lõi lọc cao cấp, phần lớn lõi RO nhập khẩu từ Mỹ hoặc Hàn Quốc, giúp loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng và tạp chất siêu nhỏ, đồng thời có chức năng bổ sung khoáng chất tự nhiên cho nước. Tính năng nổi bật của các sản phẩm là công nghệ điện phân nước hydrogen ion kiềm, giúp trung hòa axit, chống oxy hóa và hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức ngày 8/1/2026 tại TP HCM.

Người dùng truy cập trang bình chọn quạt trần tiết kiệm điện được yêu thích nhất. Ảnh: Thái Anh

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động bên lề của sự kiện Tech Awards, mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Sản phẩm tôi yêu đã đi qua 8 số bình chọn gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, Máy lọc không khí có công nghệ ấn tượng, Máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng, Quạt trần tiết kiệm điện.

Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring, AirPods Pro 3, Atmosphere Mini, Karofi SA9 Premium, Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W.

Sau hoạt động khởi động Sản phẩm tôi yêu 2025 từ giữa tháng 7, Tech Awards 2025, do VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2012, bắt đầu bước vào giai đoạn bình chọn chính. Chương trình gồm ba giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-8/12), vòng Chung kết (11-31/12) và Lễ trao giải vào chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

