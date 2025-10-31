Hôm nay đóng cổng bình chọn máy lọc nước công nghệ ion kiềm

Số bình chọn thứ 7 của Sản phẩm tôi yêu 2025, với chủ đề Máy lọc nước có công nghệ ion kiềm ấn tượng, sẽ đóng vào cuối ngày 31/10.

Hạng mục có 6 sản phẩm đề cử gồm Karofi SA9 Premium, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H, Hòa Phát HPA886.

Các sản phẩm trang bị công nghệ điện phân tạo nước ion kiềm giàu hydrogen, giúp tăng hàm lượng hydrogen chống oxy hóa. Nhiều mẫu kết hợp tính năng nóng lạnh nguội tiện dụng và lớp kháng khuẩn (nano silver) để giữ vệ sinh bình chứa, nâng cao an toàn sử dụng cho gia đình.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Người dùng truy cập trang bình chọn máy lọc nước có công nghệ ion kiềm ấn tượng. Ảnh: Thái Anh

