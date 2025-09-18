Hôm nay đóng cổng bình chọn máy lọc nước

Cổng bình chọn Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ tư với chủ đề máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng sẽ đóng vào cuối ngày 18/9.

Cuộc đua máy lọc nước có sự tham gia của 7 sản phẩm gồm Amway - New eSpring, Kangaroo KG400HD, Korihome WPK-965, Hòa Phát HPA885, Mutosi MP-P89K, Karofi KAE-S695 và Sunhouse UltraX SHA76688SH. Các model này có điểm chung là ứng dụng công nghệ lọc hiện đại, thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Kết quả bình chọn được tính dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Các sản phẩm có mặt trong danh sách đề cử phải đáp ứng tiêu chí: được giới thiệu trong vòng một năm qua tại Việt Nam; trang bị công nghệ mới, nổi bật; có thiết kế, tính năng và hiệu năng ấn tượng.

Độc giả bình chọn nhanh và chính xác nhất mẫu máy thắng giải, đồng thời dự đoán gần đúng nhất số người có cùng đáp án sẽ nhận được phần quà công nghệ là quạt tích điện cầm tay Lumias X8E.

Các sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Giao diện cổng bình chọn máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng. Ảnh: Thái Anh

Sau Sản phẩm tôi yêu, chương trình sẽ bước vào giai đoạn chính là Bình chọn Công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025. Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình sẽ diễn ra từ giữa tháng 11 với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung. Chương trình cũng lần đầu cho phép đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ, hứa hẹn mang đến sân chơi bình chọn công nghệ toàn diện và cạnh tranh hơn.

Thái Anh