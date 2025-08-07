Hôm nay đóng cổng bình chọn máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp

Cổng bình chọn Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ hai dành cho máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp sẽ đóng vào cuối ngày 7/8.

Cuộc đua "Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp được yêu thích nhất" có sự tham gia của 5 mẫu gồm Lumias D6 series, Xiaomi Smart Dehumidifier BHR8121TH, Sharp DW-J27FV-S, LG Dual Inverter 19L MD19GQGE0 và Kosmen KM-30N.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Các sản phẩm có mặt trong danh sách đề cử phải đáp ứng tiêu chí: được giới thiệu trong vòng một năm qua tại Việt Nam; trang bị công nghệ mới, nổi bật; có thiết kế, tính năng và hiệu năng ấn tượng.

Độc giả bình chọn nhanh và chính xác nhất mẫu máy thắng giải, đồng thời dự đoán gần đúng nhất số người có cùng đáp án sẽ nhận được phần quà công nghệ từ ban tổ chức là bàn phím Logitech POP Icon keys trị giá 1,5 triệu đồng.

Tham gia bình chọn

Giao diện cổng bình chọn máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp. Ảnh: Thái Anh

Chương trình Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến tháng 11 với 10 số bình chọn.

Sau Sản phẩm tôi yêu, chương trình sẽ bước vào giai đoạn chính là Bình chọn Công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025. Trong lần thứ 13 tổ chức, Tech Awards 2025 thay đổi diện mạo, thêm nhiều hạng mục nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện đời sống công nghệ cũng như mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Đây cũng là năm đầu tiên các đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong một số hạng mục phù hợp, bên cạnh các lựa chọn ban đầu từ ban tổ chức. Điều này giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng, dù là từ các công ty khởi nghiệp, ít tên tuổi.

Các sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Thái Anh