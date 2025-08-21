Hôm nay đóng cổng bình chọn đồng hồ thông minh

Cổng bình chọn Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ ba dành cho đồng hồ thông minh được yêu thích nhất sẽ đóng vào cuối ngày 21/8.

Cuộc đua đồng hồ thông minh có sự tham gia của 7 sản phẩm gồm Apple Watch Series 10, Samsung Galaxy Watch8, Garmin Forerunner 970, Huawei Watch 5, Amazfit Balance 2, Xiaomi Watch S4 và Mibro GS Explorer S.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Các sản phẩm có mặt trong danh sách đề cử phải đáp ứng tiêu chí: được giới thiệu trong vòng một năm qua tại Việt Nam; trang bị công nghệ mới, nổi bật; có thiết kế, tính năng và hiệu năng ấn tượng.

Các sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Tham gia bình chọn

Giao diện cổng bình chọn đồng hồ thông minh được yêu thích nhất. Ảnh:Thái Anh

Sau Sản phẩm tôi yêu, chương trình sẽ bước vào giai đoạn chính là Bình chọn Công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025. Trong lần thứ 13 tổ chức, Tech Awards 2025 thay đổi diện mạo, thêm nhiều hạng mục nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện đời sống công nghệ cũng như mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng.

Đây cũng là năm đầu tiên các đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong một số hạng mục phù hợp, bên cạnh các lựa chọn ban đầu từ ban tổ chức. Điều này giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng, dù là từ các công ty khởi nghiệp, ít tên tuổi.

Thái Anh