Hôm nay đóng cổng bình chọn điện thoại chụp, quay concert

Số bình chọn thứ 10 của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề Điện thoại chụp, quay concert được yêu thích nhất, sẽ đóng cuối ngày 26/12.

Hạng mục có 5 thiết bị được đề cử gồm: Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 15 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Mỗi model đều tập trung vào tối ưu hóa cảm biến, thuật toán xử lý hình ảnh và pin để phục vụ nhu cầu quay chụp chuyên nghiệp. Hầu hết sản phẩm trang bị cụm cảm biến từ 48 đến 200 megapixel, hỗ trợ quay video tối đa 8K, zoom quang học đến 100x. Dung lượng pin dao động từ 4.800 đến hơn 7.000 mAh, cùng sạc nhanh, giúp đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp, chỉnh sửa cường độ cao trong thời gian dài.

Tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn sản phẩm đề cử là khả năng zoom xa và quay video độ phân giải cao. Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả.

Sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, tổ chức ngày 8/1/2026 tại TP HCM.

Giao diện cổng bình chọn Điện thoại chụp, quay concert được yêu thích nhất. Ảnh: Thái Anh

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động bên lề của sự kiện Tech Awards, mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

9 số bình chọn trước đó gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, Máy lọc không khí có công nghệ ấn tượng, Máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng, Quạt trần tiết kiệm điện, Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất.

Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring, AirPods Pro 3, Atmosphere Mini, Karofi SA9 Premium, Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W, Hòa Phát HyperS HPA885.

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

Chương trình gồm ba giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-8/12), vòng Chung kết (11-31/12) và Lễ trao giải vào chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Thái Anh