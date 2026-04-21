Hôm nay đóng cổng bình chọn chung kết Vietnam Game Awards 2026

Cổng bình chọn Vietnam Game Awards 2026 sẽ đóng cuối ngày hôm nay (21/4) để tìm ra chủ nhân của 22 giải thưởng.

Sau gần ba tháng kể từ vòng đề cử (từ 29/1), Vietnam Game Awards 2026 chuẩn bị tìm ra 22 chủ nhân giải thưởng tại bốn hạng mục. Độc giả có thể tiếp tục bình chọn trước khi đóng cổng vào 23h59 hôm nay.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay chứng kiến sức hút kỷ lục với hàng triệu lượt bỏ phiếu. Các cuộc so tài gay cấn nhất như Game Việt của năm, Đội tuyển Esports xuất sắc, Giải đấu thể thao điện tử của năm, Nhà phát hành xuất sắc và Cộng đồng game được yêu thích nhất liên tục hoán đổi vị trí dẫn đầu.

Kết quả được quyết định dựa trên 30% điểm bình chọn từ cộng đồng và 70% điểm đánh giá từ Hội đồng chuyên môn. Riêng ba giải thưởng Nhà phát triển game xuất sắc, Game Việt thành công toàn cầu và Game Indie Việt xuất sắc sẽ dựa trên 100% điểm từ Hội đồng giám khảo. Ngược lại, nhóm giải "yêu thích nhất", gồm Cộng đồng game, Nhân vật game, Nhà mạng, Kênh thanh toán và Đồ uống game thủ, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào số phiếu từ cộng đồng.

Sân khấu đêm chung kết Vietnam Game Awards 2024. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, vòng sơ loại (10/3 - 31/3) đã khép lại với những con số ấn tượng. Hơn 250 đề cử thu hút tổng cộng 1,8 triệu lượt bình chọn, tăng nửa triệu lượt so với mùa giải năm ngoái.

Hệ thống giải thưởng năm nay chia làm bốn nhóm chính nhằm tôn vinh toàn diện hệ sinh thái ngành. The Golden Galaxy dành cho các tựa game quốc tế phát hành tại Việt Nam, ghi nhận mức độ phổ biến và tác động tới cộng đồng. The Golden Sun tập trung vào game do studio Việt phát triển. Trong khi The Golden Star vinh danh cá nhân, đội tuyển và giải đấu thể thao điện tử nổi bật. The Golden Gear hướng đến các sản phẩm, dịch vụ và nền tảng hỗ trợ.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 8/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. Ngoài chung kết Vietnam Game Awards, sự kiện mang chủ đề "Do Local - Go Global" này còn mang đến nhiều hoạt động như diễn đàn đối thoại chuyên gia, không gian triển lãm Wonderland, thi hóa trang (cosplay) và các giải đấu Esports chuyên nghiệp. Năm nay, ban tổ chức dự kiến đón hơn 50.000 lượt người tham dự, đồng thời mở rộng quy mô khu vực dành cho khối doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thái Anh