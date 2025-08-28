Hôm nay diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ

Gần 100 hiện vật gồm vũ khí, máy điện báo, robot hình người, mô hình lò phản ứng hạt nhân... xuất hiện trong Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC ở Đông Anh, Hà Nội.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển lãm hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, ngành bưu chính, viễn thông trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Một góc không gian Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC. Ảnh: Quỳnh Trần

Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với khu trung tâm và 5 phân khu nội dung, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử: Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); Giai đoạn Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975); Giai đoạn tiền Đổi mới (1975-1986); Giai đoạn Đổi mới và Hội nhập (1986-2025); và Kỷ nguyên mới (từ 2025 trở đi).

Các phân khu theo dòng thời gian được thiết kế theo hướng không gian mở, tích hợp trưng bày đa dạng như sách, poster, mô hình, hiện vật và sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu, gắn với thiết bị trình chiếu, tra cứu, dữ liệu số hóa. Việc giới thiệu, trưng bày poster và sách được lồng ghép trong từng phân khu theo mạch nội dung lịch sử.

Nhiều hiện vật sẽ được đưa tới triển lãm, như các cải tiến súng Bazooka, SKZ của GS Trần Đại Nghĩa; máy điện báo, tổng đài từ thạch, trạm Hoa Sen, các thiết bị vô tuyến, điện thoại thời kháng chiến, hệ thống C-UAS, thiết bị 5G, BTS Digital Twin. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, một số thiết bị như robot giao hàng tự hành, chip, camera AI, mô hình lò phản ứng hạt nhân, máy biến áp 500 kV, radar chống drone, vệ tinh Vinasat-1... cũng được trưng bày, thể hiện tiềm lực và tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia.

Robot hình người xuất hiện tại triển lãm. Ảnh: Quỳnh Trần

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9. Song song với triển lãm, diễn đàn "Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" sẽ diễn ra vào sáng 29/8, cũng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC.

Lưu Quý