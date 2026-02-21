Hội xuân Cần Giờ hút hàng chục nghìn gia đình dịp Tết

Lễ hội xuân Green Paradise Tet Fest diễn ra tại trục đường trung tâm khu đô thị Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ từ ngày 20 Tết đến nay, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du xuân. Sự kiện phù hợp với gia đình đa thế hệ khi thiết kế những đại cảnh, tiểu cảnh độc đáo: gốc mai 150 tuổi, vườn mai 300 gốc, cây lì xì khổng lồ, hàng chục quả khinh khí cầu nhiều màu sắc, con đường đèn lồng, con đường hoa mai, thuyền hoa…

Không gian đa sắc hút nhiều người đưa gia đình đến chơi vài lần. Như Thành Trung (phường Phú Thuận, TP HCM) đưa cả đại gia đình gồm 13 người từ Tây Ninh lên thành phố chơi xuân, ngắm mai đào, khinh khí cầu vào ngày 27 Tết. Đến mùng 3 Tết, anh lại cùng gia đình nhỏ đến đây vui xuân lần nữa vì có nhiều cảnh đẹp để vợ con chụp hình, các hoạt động thay đổi theo chủ đề, nhiều trò chơi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.