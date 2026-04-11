Hồi sinh khu Casino Đồ Sơn với dự án hơn 2.100 tỷ đồng

Hải PhòngDự án Trung tâm Hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng sẽ được xây tại khu đất Casino Đồ Sơn, diện tích 25 ha.

Dự án dự kiến được khởi công vào dịp Giải phóng Hải Phòng (13/5), UBND quận Đồ Sơn thông tin ngày 11/5.

Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về phương án kiến trúc cho Dự án Trung tâm Hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng đã hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc theo định hướng phát triển chung.

Với tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, dự án là sự kết hợp hài hòa giữa việc xây mới các công trình hiện đại và cải tạo các giá trị kiến trúc lịch sử.

Trong đó, khách sạn 5 sao cao 9 tầng với khoảng 180 phòng nghỉ cao cấp, mang ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng "thỏi vàng". Trung tâm hội nghị sức chứa 1.000 chỗ, khu casino và hệ thống trò chơi điện tử có thưởng với quy mô khoảng 600 máy. Ngoài ra còn có các ki-ốt 2 tầng cao cấp được bố trí tại đồi Vạn Hoa, kết nối trực tiếp với khối khách sạn, tạo nên chuỗi dịch vụ khép kín.

Toàn cảnh Casino Đồ Sơn hiện nay. Ảnh: Xuân Hoa

Chủ đầu tư cam kết không phá vỡ các giá trị cũ. Lâu đài Vạn Hoa và cảnh quan đồi 72 sẽ được giữ nguyên, thực hiện chỉnh trang, tôn tạo và bổ sung các không gian xanh, đường dạo để nâng tầm trải nghiệm nhưng vẫn giữ gìn được ký ức không gian của Đồ Sơn.

Theo số liệu thống kê, trong quý I/2026, Đồ Sơn đã đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, phân khúc khách hàng cao cấp, nhất là khách Hàn Quốc, đang trở thành thị trường trọng điểm. Chỉ riêng tại các khu vực sân golf và cơ sở lưu trú chất lượng cao như Dragon Ocean Đồ Sơn, lượng khách quốc tế đã đạt con số ấn tượng, với khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng áp đảo.

Theo quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Đồ Sơn được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Sự xuất hiện của Trung tâm Hội nghị và du lịch quốc tế Hải Phòng được kỳ vọng sẽ lấp đầy phân khúc du lịch MICE (hội nghị, hội thảo) tầm cỡ quốc tế mà địa phương đang còn thiếu.

Casino Đồ Sơn là sòng bài đầu tiên được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động tháng 5/1995. Ban đầu, Casino Đồ Sơn ở Lâu đài Vạn Hoa (một công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ điển, nằm ở mỏm cuối cùng của dãy núi 9 ngọn tại khu 3 Đồ Sơn).

Từ năm 1998 đến 2007, Casino Đồ Sơn kinh doanh khá thuận lợi và có lãi liên tục trong 10 năm. Đây từng là biểu tượng ăn chơi xa xỉ, chỉ dành cho người nước ngoài và Việt kiều.

Khoảng năm 2006, hoạt động casino được chuyển từ tòa lâu đài Vạn Hoa xuống khu khách sạn mới xây (Do Son Resort & Hotel) ở thung lũng gần đó để thuận tiện cho việc kinh doanh và nghỉ dưỡng đồng bộ. Tòa lâu đài Vạn Hoa sau đó bị bỏ trống và xuống cấp dần. Từ năm 2008, tình hình kinh doanh bắt đầu thua lỗ nặng nề do sự cạnh tranh từ các casino mới và các hình thức giải trí trực tuyến. Đến cuối năm 2012, số lỗ lũy kế đã lên tới hơn 169 tỷ đồng.

Từ năm 2020, Casino Đồ Sơn nhiều lần phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, đến nay thì dừng hẳn.

Lê Tân