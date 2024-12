Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành cuộc họp kín khẩn cấp về Syria theo đề xuất của Nga, sau khi ông Assad bị lật đổ.

Trong cuộc họp khẩn được tổ chức theo hình thức họp kín ngày 9/12, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình thay đổi liên tục tại Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, nhất trí duy trì theo dõi và chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo tại quốc gia Trung Đông.

"Tôi nghĩ Hội đồng Bảo an ít nhiều đã thống nhất về tính cần thiết của bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Syria, đảm bảo an toàn cho dân thường và tiến hành viện trợ nhân đạo. Tất cả các bên, trong đó có thành viên Hội đồng Bảo an, đều bất ngờ trước tình hình hiện nay", đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassili Nebenzia nói với phóng viên sau cuộc họp.

Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood khẳng định "không ai ngờ được" các lực lượng chính phủ Syria lại thất thủ nhanh đến như vậy. "Tình hình cực kỳ biến động và có thể thay đổi từng ngày", ông cho hay.

Các tay súng đứng trên xe tăng tại thủ đô Damascus, Syria, ngày 9/12. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đại sứ Mỹ lưu ý các bên đều nói về tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Syria, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo. Ông ám chỉ Hội đồng Bảo an đang soạn thảo tuyên bố chung nhằm đưa ra tiếng nói thống nhất về tình hình Syria.

Khi được hỏi về Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và khả năng nhóm được xóa khỏi danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc, cả ông Nebenzia và ông Wood đều cho biết hội đồng vẫn chưa đề cập vấn đề này.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong phát biểu sau cuộc họp rằng "cần phải ổn định tình hình và có tiến trình chính trị toàn diện, không được để các lực lượng khủng bố trỗi dậy".

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Koussay Aldahhak nói với phóng viên rằng phái bộ của ông và tất cả đại sứ quán Syria ở nước ngoài đã nhận chỉ thị tiếp tục thực hiện công việc trong thời gian chuyển giao quyền lực. Ngoại trưởng Bassam Sabbagh do ông Assad bổ nhiệm hiện vẫn ở thủ đô Damascus.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực. Mỹ hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng.

Liên minh các lực lượng chống chính phủ do HTS dẫn đầu ngày 8/12 chiếm thủ đô Damascus, lật đổ chính quyền của Tổng thống Assasd.

Thủ tướng Syria Ghazi al-Jalali sau đó tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực và hợp tác với lãnh đạo được người dân lựa chọn. Theo ông al-Jalali, các cuộc đàm phán với phe đối lập đang diễn ra và quá trình chuyển giao quyền lực có thể mất nhiều ngày.

Lãnh đạo HTS cũng tuyên bố chưa tiếp quản quyền điều hành đất nước. Các cơ quan chính phủ Syria vẫn do Thủ tướng al-Jalali điều hành tới khi hoàn tất chuyển giao.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)