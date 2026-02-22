Hội An đông 'nghẹt thở' ngày đầu năm

Hàng nghìn người đổ về Hội An trong ngày mùng 5 Tết khiến nhiều tuyến phố và điểm tham quan quá tải cục bộ, du khách chen chân tìm chỗ đứng giữa biển người.

Tối 21/2 (mùng 5 Tết), khu vực quanh chùa Cầu, các tuyến Trần Phú, Bạch Đằng và dọc sông Hoài ken đặc khách tham quan. Dòng người đổ về phố cổ thả hoa đăng, xem biểu diễn nghệ thuật và dạo chơi đầu năm khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết dịp đầu năm, phố cổ đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Riêng ngày mùng 4 Tết, lượng vé bán ra hơn 5.000.

Một đoạn đường dẫn xuống sông Hoài tối 21/2. Ảnh: Tâm Hùng

Nhiều du khách cho biết mất gần một giờ để di chuyển quãng đường vài trăm mét. "Tôi từng đến Hội An nhiều lần nhưng chưa khi nào đông như vậy. Gia đình phải bồng bế trẻ nhỏ, rất mệt", chị Minh Anh, du khách từ TP HCM nói.

Nhật Hoàng, hướng dẫn viên tại Đà Nẵng, cho biết đoàn của anh chủ động khởi hành từ 16h để tránh cao điểm nhưng vẫn kẹt xe gần hai tiếng bên ngoài trung tâm. Sau đó, cả đoàn phải đi bộ gần 2 km mới vào được phố cổ.

Khu vực bến thuyền sông Hoài cũng đông kín khách chờ, trung bình mất khoảng 20 phút mỗi lượt. Cụm công trình di tích chùa Cầu, chùa Bà Mụ, gần như kín đặc du khách, nhiều nhóm đành bỏ cuộc tìm đường quay về.

Không chỉ điểm tham quan, các hàng quán cũng phục vụ không ngơi nghỉ. Nhiều quán như Mót, Faifo, LaHoian coffee trên các trục đường chính ven sông kín chỗ từ sớm, khách xếp hàng chờ 20-30 phút, thậm chí lâu hơn vào giờ cao điểm.

Khách đứng kín trên cầu gỗ bắc qua sông Hoài ở trung tâm phố cổ. Ảnh: Tâm Hùng

Đại diện Bếp Nhà Hội An trên đường Phan Chu Trinh, cho biết lượng khách tăng gấp nhiều lần ngày thường, nguyên liệu phải bổ sung liên tục.

"Quán gần như không có thời gian nghỉ, bàn vừa trống đã có khách khác vào ngay", Đại diện Bếp Nhà Hội An nói và cho biết việc phục vụ vượt công suất khiến thời gian chờ món lâu hơn và đôi lúc xảy ra nhầm lẫn.

Tương tự, nhà hàng Mango Mango cũng ghi nhận lượng đặt bàn vượt khả năng phục vụ. Quản lý cho biết khách gọi điện từ chiều hôm trước và đến tối nhà hàng buộc phải từ chối thêm vì không đủ chỗ.

Đại diện ngành du lịch địa phương cho biết Tết Bính Ngọ, công suất phòng tại khu vực trung tâm đạt trên 80%, nhiều cơ sở lưu trú kín khách. Thành phố tăng cường các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh và vệ sinh môi trường.

Nhiều du khách nói tình trạng đông đúc khó tránh trong cao điểm du xuân. "Đông nhưng vẫn vui. Chỉ mong thành phố có phương án giãn khách theo khung giờ để đỡ quá tải", anh Trần Hoá, du khách Hà Nội nói.

Hội An nhiều năm qua được khách ưa chuộng dịp đầu năm nhờ không gian phố cổ và các hoạt động văn hóa truyền thống. Tạp chí Anh Time Out hôm 9/2 xếp Hội An vào danh sách 6 điểm đến trải nghiệm Tết tại châu Á, nhờ các lễ hội và nghi lễ đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng và dịch vụ trong mùa cao điểm tiếp tục là thách thức với điểm đến này.

Tuấn Anh