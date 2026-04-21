Hơn 1.000 học sinh TP HCM học cách chăm sóc da tuổi dậy thì

TP HCMHơn 1.000 học sinh trường Trí Đức nghe chuyên gia chia sẻ cách chăm sóc da tuổi dậy thì tại chương trình sức khỏe học đường, thuộc Giải bóng rổ Trẻ VnExpress.

Sáng 20/4, buổi chào cờ của học sinh Cơ sở 3 trường THCS và THPT Trí Đức (TP HCM) đặc biệt hơn khi có sự đồng hành của chương trình sức khỏe học đường, thuộc Giải bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja.

Mang thông điệp "Slay Hard, Play Harder", chương trình hướng đến việc trang bị kiến thức chăm sóc bản thân và nâng tầm kỹ năng thể thao cho học sinh. "Một cơ thể khỏe mạnh cùng diện mạo rạng rỡ là bệ phóng giúp các em tự tin chinh phục sân đấu và trưởng thành", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Buổi sinh hoạt đầu tuần đặc biệt của các học sinh Cơ sở 3 trường Trí Đức. Ảnh: Ban tổ chức

Tại chương trình, thông qua cuộc trò chuyện giữa Thạc sĩ, bác sĩ Phan Minh Đoàn (Bệnh viện Da Liễu TP HCM), Á hậu Đỗ Cẩm Ly và MC Ngọc Yến, học sinh được hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc da một cách khoa học.

Theo bác sĩ Phan Minh Đoàn, có bốn nguyên nhân khiến tuổi dậy thì dễ nổi mụn là sự thay đổi nội tiết tố, thói quen thức khuya, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và việc vệ sinh da không đúng cách.

Á hậu Cẩm Ly, bác sĩ Minh Đoàn và MC Ngọc Yến tại sự kiện. Ảnh: BTC

Bên cạnh lợi ích sản sinh hormone tốt cho da khi vận động, bác sĩ lưu ý học sinh cần vệ sinh đúng cách sau khi tập luyện. Việc rửa mặt cần nhẹ nhàng, tránh chà xát. Các em nên dùng khẩu trang thông thoáng, thay mới ngay khi ướt và ưu tiên mỹ phẩm không gây bít tắc cho da dầu mụn. Ngoài ra, việc giảm đồ ngọt và sữa bột cũng giúp hạn chế mụn khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi.

Theo bác sĩ, trị mụn không có nghĩa là dùng càng nhiều sản phẩm chăm sóc da càng tốt. Học sinh chỉ cần nhớ hai bước căn bản là làm sạch và sử dụng hoạt chất điều trị như Adapalene, Benzoyl Peroxide hoặc Niacinamide. Khi da đã hết mụn và thực sự khỏe mạnh mới nên dùng thêm các sản phẩm bổ trợ như serum hay tẩy tế bào chết.

Cùng với tư vấn chuyên môn, Á hậu Đỗ Cẩm Ly cũng chia sẻ bí quyết giữ da khỏe giữa lịch trình dày đặc, nhất là những ngày phải trang điểm từ sáng đến tối.

Ngay sau đó, sân trường sôi động với mini game kiểm tra kiến thức và hoạt động "catwalk cùng Á hậu". Sau vài phút rụt rè, nhiều học sinh đã tự tin gia nhập đội hình, cùng tham gia biểu diễn trên sân khấu trong tiếng reo hò của bạn bè.

Là hoạt động thuộc Giải bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja, chương trình không thể thiếu các tiết mục thể chất. Học sinh được tập luyện cùng HLV Vũ Thế Cang, trợ lý HLV đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam tại SEA Games 33, và thưởng thức màn thi đấu biểu diễn của đội bóng rổ trường Trí Đức.

Học sinh tạo dáng chụp hình tại quầy sự kiện. Ảnh: BTC

Sau khi lắng nghe chuyên gia tư vấn và tham gia các trò chơi thể chất, hai nữ sinh Kim Châu, Ngân Hà (lớp 11) cho biết sự kiện mang lại một sáng thứ hai ý nghĩa. "Tụi em được tiếp năng lượng, hiểu cách chăm sóc da đúng và nhận quà để thực hiện ngay theo lời khuyên của bác sĩ", hai học sinh nói.

Giải bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja là sự kiện thường niên do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành từ thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan). Điểm nhấn của sự kiện là mô hình kết hợp thể thao với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường.

Kim Kim