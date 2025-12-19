Học sinh THPT Phan Đình Phùng hiểu hơn về làn da tuổi dậy thì

Sáng 17/12, gần 500 học sinh trường THPT Phan Đình Phùng lắng nghe ThS.BSNT. Ngô Thị Hồng Hạnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về những sai lầm trong chăm sóc da tuổi dậy thì. Đây là hoạt động song hành trong khuôn khổ Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 - Cúp Ziaja (Khu vực Hà Nội), thực hiện tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội có đội tuyển tham gia thi đấu.
Chương trình gồm phần tọa đàm sức khỏe học đường với chủ đề "Làn da tuổi teen: Hiểu đúng - Chăm chuẩn", phần trò chơi tương tác, giao lưu với cầu thủ và hoạt động thể thao.
Trong phần tọa đàm, bác sĩ Hạnh nhấn mạnh về những sai lầm trong chăm sóc da, có thể khiến mụn trứng cá ở tuổi teen trở nên nghiêm trọng hơn. Phổ biến nhất là thói quen dùng tay cậy hoặc nặn mụn. Tay chứa nhiều vi khuẩn, việc chạm lên mặt làm tăng viêm nhiễm và khiến mụn dễ lan rộng. "Chỉ cần hạn chế đưa tay lên mặt cũng có thể cải thiện khoảng 30% tình trạng mụn", chuyên gia khẳng định.
Việc làm sạch da không đúng cách cũng là nguyên nhân thường gặp. Nếu không tẩy trang hoặc rửa mặt kỹ sau một ngày vận động, vui chơi hay trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn sẽ tích tụ, gây bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm không phù hợp hoặc chứa thành phần dễ gây mụn có thể khiến da kích ứng và mụn nặng hơn.
"Nhiều người da dầu, da mụn còn hiểu lầm rằng không cần dưỡng ẩm, trong khi da thiếu ẩm sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, làm tình trạng mụn thêm trầm trọng", bác sĩ nói thêm.
Chia sẻ với học sinh THPT, bác sĩ Hạnh cũng đề cập đến thói quen ăn uống và sinh hoạt cũng ảnh hưởng rõ rệt đến mụn trứng cá. Việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt như trà sữa tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn P. acnes phát triển và gây viêm. Thức khuya và căng thẳng kéo dài cũng làm tăng tiết bã nhờn, từ đó, mụn dễ bùng phát và khó kiểm soát hơn.
Theo nữ chuyên gia, để cải thiện mụn hiệu quả, các bạn tuổi dậy thì cần kết hợp chăm sóc da đúng cách với lối sống lành mạnh. Việc tránh cậy, nặn mụn, làm sạch và dưỡng ẩm phù hợp, đồng thời, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và giữ vệ sinh các vật dụng tiếp xúc với da mặt sẽ giúp kiểm soát mụn bền vững hơn.
Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng kể lại những sai lầm từ chính trải nghiệm của cô thời còn tuổi học trò. Nàng hậu cho biết, đến tận năm cấp ba, cô mới biết dùng kem chống nắng sao cho đúng cách. Ngày đó, cô còn nghĩ cứ dùng kem dưỡng ẩm dành cho em bé là sẽ an toàn.
"Sau này trưởng thành mới biết, kem dưỡng phải chọn đúng loại phù hợp với độ tuổi, tình trạng da mới phát huy tác dụng, dùng sai là có thể lên mụn dù sản phẩm an toàn", cô nói.
Cuối chương trình, bác sĩ Hạnh cung cấp cho học sinh trường THPT Phan Đình Phùng lộ trình chăm sóc da ở tuổi dậy thì. Các bước này thực hiện theo quy trình cơ bản, tối giản, tập trung vào các bước thiết yếu vào ba thời điểm trong ngày là sáng, trưa và tối. Mục tiêu là làm sạch đúng cách, duy trì độ ẩm cần thiết và chỉ sử dụng sản phẩm điều trị khi thật sự cần.
Buổi sáng, học sinh chỉ cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt, thoa dưỡng ẩm và có thể bổ sung kem chống nắng. Theo bác sĩ, ba bước này là đủ, không cần thêm các sản phẩm khác. Buổi trưa, các em nên rửa mặt lại bằng nước thường để làm sạch mồ hôi và dầu thừa, tránh dùng thêm sữa rửa mặt vì có thể khiến da khô; sau đó, có thể thoa lại dưỡng ẩm nếu cần.
Buổi tối, bác sĩ khuyến nghị tẩy trang kỹ, rửa mặt bằng sữa rửa mặt và sử dụng các sản phẩm chứa hoạt chất điều trị mụn khi được tư vấn chuyên môn. Nhìn chung, da chỉ nên được rửa mặt hai lần mỗi ngày, quy trình chăm sóc cần gọn nhẹ, sử dụng đúng và đủ sản phẩm, tập trung vào làm sạch và dưỡng ẩm.
Trước khi tạm biệt học sinh tại đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng dặn các bạn chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Cô kể lại, ngày còn đi học, các trường chưa có nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe học đường, bảo vệ cá nhân nhiều. Do đó, những buổi tọa đàm thế này là cơ hội để các em trải qua quãng thời gian dậy thì nhẹ nhàng, khoẻ mạnh hơn.
"Tôi biết là chương trình đã được tổ chức nhiều lần ở các trường trung học rồi. Tôi thấy điều này rất đáng quý, ý nghĩa vì giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cơ thể, bản thân, học cách yêu thương cũng như chăm sóc sức khỏe đúng cách", nàng hậu cho hay.
Sau phần chia sẻ của bác sĩ Hạnh và Hoa hậu Hà Trúc Linh, học sinh tích cực tham gia hoạt động "đố vui, có thưởng" của chương trình. Các em ghi nhớ rất rõ về những kiến thức bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là về làn da, từ các diễn giả.
Với mỗi câu trả lời chính xác, các em nhận được phần quà trị giá hàng triệu đồng, gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làn da nhạy cảm ở tuổi dậy thì.
Ngoài chia sẻ của bác sĩ trong tọa đàm, chương trình còn có sự đồng hành của của Ziaja trong các hoạt động trải nghiệm. Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng còn được soi da và tư vấn kỹ lưỡng, dựa trên tình trạng da thực tế của các em. Thanh Thuỷ (lớp 10D5) chia sẻ, em được phân tích rõ tình trạng da, hiểu về những điểm tốt và khuyết điểm trên da để chăm sóc đúng cách.
"Các chị tư vấn viên nói chuyện rất dễ hiểu, chỉ dẫn em cách làm sao để hết một số nốt mụn viêm trên mặt, còn dặn em ăn uống đúng giờ, hạn chế cay nóng để không bị lên mụn", nữ sinh nói.
Học sinh giao lưu bóng rổ với cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhóm học sinh cùng vận động viên bóng rổ check-in tại sự kiện, được truyền cảm hứng theo đuổi đam mê với thể thao.
Trước sự kiện, các em cũng tranh thủ giờ ra chơi để cùng nhau thi tài ném bóng.
Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng tham gia toạ đàm và chuỗi hoạt động trải nghiệm trong ngày 17/12. Video: Ngọc Ngọc
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh