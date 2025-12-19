Học sinh THPT Phan Đình Phùng hiểu hơn về làn da tuổi dậy thì

Trong phần tọa đàm, bác sĩ Hạnh nhấn mạnh về những sai lầm trong chăm sóc da, có thể khiến mụn trứng cá ở tuổi teen trở nên nghiêm trọng hơn. Phổ biến nhất là thói quen dùng tay cậy hoặc nặn mụn. Tay chứa nhiều vi khuẩn, việc chạm lên mặt làm tăng viêm nhiễm và khiến mụn dễ lan rộng. "Chỉ cần hạn chế đưa tay lên mặt cũng có thể cải thiện khoảng 30% tình trạng mụn", chuyên gia khẳng định.

Việc làm sạch da không đúng cách cũng là nguyên nhân thường gặp. Nếu không tẩy trang hoặc rửa mặt kỹ sau một ngày vận động, vui chơi hay trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn sẽ tích tụ, gây bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm không phù hợp hoặc chứa thành phần dễ gây mụn có thể khiến da kích ứng và mụn nặng hơn.

"Nhiều người da dầu, da mụn còn hiểu lầm rằng không cần dưỡng ẩm, trong khi da thiếu ẩm sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, làm tình trạng mụn thêm trầm trọng", bác sĩ nói thêm.