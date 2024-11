Hoàng Hải, Vũ Thảo My diện năng động ghép sân khấu

TP HCMCa sĩ Hoàng Hải, Vũ Thảo My diện áo thun, quần jeans đi tổng duyệt sân khấu trước thềm gala Vietnam iContent Awards 2024, trưa 30/11.

Hoàng Hải, Vũ Thảo My tổng duyệt Vietnam iContent 2024 Hoàng Hải, Vũ Thảo My tập dượt cùng dàn vũ công. Video: Duy Phong

Khoảng 12h, không khí ngày hội "Nhà sáng tạo nội dung số 2024" tại nhà thi đấu Quân khu 7 sôi động hơn khi các nghệ sĩ đến ghép sân khấu, âm thanh. Fan khen Hoàng Hải trẻ trung khi phối áo thun trắng, khoác sơ mi xanh nhạt, quần jeans và mũ lưỡi trai. Trong khi đó, Vũ Thảo My diện áo thun đen, quần denim, tạo điểm nhấn với kính mắt mèo. Cả hai liên tục vẫy tay chào khán giả, tạo dáng vui nhộn suốt quá trình tổng duyệt.

Hoàng Hải, Vũ Thảo My tổng duyệt sân khấu trưa 30/11. Ảnh: Quỳnh Trần

Hoàng Hải cho biết anh luôn cảm thấy hừng khí thế, tự hào và "cháy" hết mình mỗi khi hát một nhạc phẩm ca ngợi vẻ đẹp, văn hóa lẫn con người Việt Nam. Ca sĩ cùng đàn em Vũ Thảo My hy vọng có thể khuấy động gala vinh danh các nhà sáng tạo nội dung với ca khúc Việt Nam trong tôi là.

"Chúc các bạn có thêm nhiều năng lượng để sáng tạo nội dung đột phá, cống hiến cho khán giả những tác phẩm ấn tượng", Hoàng Hải nói

Vũ Thảo Mỹ cho biết cô cũng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, xem video, sản phẩm của mọi người trên các nền tảng, mạng xã hội, cô ấn tượng vì có nhiều content (nội dung) độc lạ, mới mẻ. Người đẹp chúc Vietnam iContent Awards mùa đầu tiên sẽ thành công tốt đẹp và tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất ở từng hạng mục giải thưởng.

Nhiều cảnh đẹp Việt Nam được trình chiếu trong tiết mục của Hoàng Hải - Thảo My. Ảnh: Quỳnh Trần

19h là lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2024. Chương trình hứa hẹn bùng nổ với phần xuất hiện của nhiều sao và các tiết mục âm nhạc. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp tổ chức cùng BáoVnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online).

Hoàng Hải 42 tuổi, quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, anh đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai điểm hẹn, được khán giả đặt nickname "Hoàng tử Vpop". Năm 2012, anh phát hành album Tìm lại thời gian và gây chú ý, nhưng dần rút lui khỏi làng nhạc. Tháng 10/2023, anh tái xuất trong show The Masked Singer trong bộ mascot Bố Gấu, ghi dấu với tiết mục Hoàng hôn tháng 8 (Phạm Toàn Thắng), Nhắn gió mây rằng anh yêu em (Đoàn Minh Vũ).

Vũ Thảo My 27 tuổi, quê Nam Định, là cháu người mẫu Vũ Thu Phương. Cô đoạt quán quân Giọng hát Việt 2013 - lúc mới học xong lớp 10, dưới sự dẫn dắt của Đàm Vĩnh Hưng. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để hoàn thành việc học trước khi vào TP HCM, sau đó phát hành nhiều MV như Call You An Angel, Thôi anh cứ đi, Đợi một chút thôi.

Đông Vệ